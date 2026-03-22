Tung seger för Carolina i toppmatchen mot Pittsburgh

Carolina tog en tung seger på bortaplan mot Pittsburgh i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på söndagen. Matchen slutade 1–5 (0–1, 0–3, 1–1).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Pittsburgh ligger kvar på andra plats i tabellen och Carolina är i fortsatt serieledning. Tio poäng skiljer nu lagen åt.

Montreal nästa för Carolina

Carolina började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 47 sekunder slog Sebastian Aho till assisterad av Seth Jarvis.

Även i andra perioden var Carolina starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Nikolaj Ehlers, Jalen Chatfield och Seth Jarvis.

14.56 in i tredje perioden slog Jegor Tjinachov till framspelad av Bryan Rust och Sidney Crosby och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Pittsburgh. Carolina avslutade matchen med sitt 1–5-mål med 1.04 kvar att spela genom Mark Jankowski efter pass från Jackson Blake och Logan Stankoven.

Carolinas Seth Jarvis stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Carolina Hurricanes har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Pittsburgh Penguins vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Pittsburgh–Carolina 1–5 (0–1, 0–3, 1–1)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 0–1 (0.47) Sebastian Aho (Seth Jarvis).

Andra perioden: 0–2 (26.24) Nikolaj Ehlers (Seth Jarvis, Alexander Nikisjin), 0–3 (29.15) Jalen Chatfield (Eric Robinson), 0–4 (37.20) Seth Jarvis (Nikolaj Ehlers, Andrej Svetjnikov).

Tredje perioden: 1–4 (54.56) Jegor Tjinachov (Bryan Rust, Sidney Crosby), 1–5 (58.56) Mark Jankowski (Jackson Blake, Logan Stankoven).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 3-1-1

Carolina: 4-0-1

Nästa match: