Tung seger för Buffalo i toppmatchen mot Tampa Bay

Buffalo tog en tung seger på bortaplan mot Tampa Bay i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på söndagen. Matchen slutade 2–6 (0–4, 1–1, 1–1).

Buffalo stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 9.41 i mitten av perioden.

Efter 1.54 i andra perioden nätade Zach Metsa och gjorde 0–5. Tampa Bays Dominic James gjorde 1–5 efter 16.03 på pass av Oliver Bjorkstrand och Victor Hedman.

3.43 in i tredje perioden satte Alex Tuch pucken på pass av Rasmus Dahlin och Jack Quinn och ökade ledningen. 5.27 in i perioden nätade Tampa Bays Victor Hedman framspelad av Darren Raddysh och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tampa Bay.

Rasmus Dahlin gjorde ett mål för Buffalo och spelade fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tampa Bay med 4–3 efter förlängning .

I nästa match, onsdag 4 mars möter Tampa Bay Minnesota borta i Grand Casino Arena 03.30 medan Buffalo spelar hemma mot Vegas 01.00.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 3-0-2

Buffalo: 3-1-1

Nästa match:

Tampa Bay: Minnesota Wild, borta, 4 mars 03.30

Buffalo: Vegas Golden Knights, hemma, 4 mars 01.00