Tung seger för Brynäs i toppmatchen mot Leksand

Brynäs segrade – 5–1 mot Leksand

Hugo Engelaar tvåmålsskytt för Brynäs

Adam Andersson ende målskytt för Leksand

Det var två topplag som möttes i U20 nationell norra på lördagen. Och det slutade med seger för Brynäs, som besegrade Leksand hemma med 5–1 (1–1, 3–0, 1–0).

– Bra genomförd match av oss. Tycker vi kommer upp bra i vårt spel utan puck som gör att vi skapar bra chanser. Kul också att några killar födda 2008 var med i dag och gjorde en bra match, tyckte Brynäs tränare Victor Grönberg, efter matchen.

Brynäs har skapat en skön vinnarkänsla i Monitor ERP Arena. Segern mot Leksand betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Hugo Engelaar gjorde två mål för Brynäs

Första perioden var jämn. Leksand inledde bäst och tog ledningen genom Adam Andersson efter 10.25, men Brynäs kvitterade genom Hugo Engelaar bara en minut senare. I andra perioden var det Brynäs som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Hugo Engelaar, Cedrik Johansson och Mattias Hansen. 17.51 in i tredje perioden nätade Brynäs Leo Berggren på pass av Hugo Östberg och Theo Östberg och ökade ledningen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Brynäs IF med 4–1.

Brynäs tar sig an Mora i nästa match hemma söndag 19 oktober 12.00. Leksand möter samma dag 11.00 Timrå U20 borta.

Brynäs–Leksand 5–1 (1–1, 3–0, 1–0)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (10.25) Adam Andersson (Rasmus Orenäs, Pax Kleffner), 1–1 (11.07) Hugo Engelaar (Alieu Moldal Bah, Cedrik Johansson).

Andra perioden: 2–1 (22.42) Hugo Engelaar (Theo Östberg, Hugo Östberg), 3–1 (29.37) Cedrik Johansson (Alieu Moldal Bah), 4–1 (30.30) Mattias Hansen (Carl-Wilhelm Brismo, Sigge Holmgren).

Tredje perioden: 5–1 (57.51) Leo Berggren (Hugo Östberg, Theo Östberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-1-2

Leksand: 2-1-2

Nästa match:

Brynäs: Mora, hemma, 19 oktober

Leksand: Timrå, borta, 19 oktober