Tung seger för AIK i toppmatchen mot Djurgården

Seger för AIK med 5–1 mot Djurgården

AIK:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Neo Nordstrand Jansson gjorde tre mål för AIK

Det var två topplag som möttes i U18 regional öst herr på söndagen. Och det slutade med seger för AIK, som besegrade Djurgården hemma med 5–1 (1–0, 2–0, 2–1).

Segern var AIK:s nionde på de senaste tio matcherna.

Neo Nordstrand Jansson tremålsskytt för AIK

Neo Nordstrand Jansson gav AIK ledningen efter fyra minuters spel assisterad av Elliot Östervall Lewis och Manne Arwenhed. AIK startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom två mål av Neo Nordstrand Jansson tidigt i perioden. 5.37 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Tom Pråhl framspelad av Egon Ekberg och William Hedlund och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Djurgården.

8.15 in i perioden slog Alexander Hedberg Bouveron till på pass av Elliot Östervall Lewis och Neo Nordstrand Jansson och ökade ledningen.

Efter 12.37 slog Manne Arwenhed till på pass av Tobias Pärmeteg och Rasmus Kennlöv och ökade ledningen för AIK.

Neo Nordstrand Jansson gjorde tre mål för AIK och ett målgivande pass och Elliot Östervall Lewis hade tre assists.

Det här betyder att AIK slutar på andra plats och Djurgården på första plats. Båda lagen är därmed klara för kvalspel uppåt. Så sent som den 27 september låg AIK på tionde plats i tabellen.

AIK–Djurgården 5–1 (1–0, 2–0, 2–1)

U18 regional öst herr, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (4.31) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Manne Arwenhed).

Andra perioden: 2–0 (23.58) Neo Nordstrand Jansson, 3–0 (27.18) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Arvid Ermeskog).

Tredje perioden: 3–1 (45.37) Tom Pråhl (Egon Ekberg, William Hedlund), 4–1 (48.15) Alexander Hedberg Bouveron (Elliot Östervall Lewis, Neo Nordstrand Jansson), 5–1 (52.37) Manne Arwenhed (Tobias Pärmeteg, Rasmus Kennlöv).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 5-0-0

Djurgården: 4-0-1