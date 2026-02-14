Tumbas starka svit mot SDE fortsätter

Seger för Tumba med 5–4 efter förlängning

Theo Ivarsson gjorde två mål för Tumba

Andra förlusten i rad för SDE

SDE är ett favoritmotstånd för Tumba och på lördagen tog Tumba ännu en seger hemma mot just SDE. Matchen i U20 allettan östra slutade 5–4 (0–1, 3–2, 1–1, 1–0) efter förlängning. Det var Tumbas fjärde raka seger mot just SDE.

Theo Ivarsson blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 3.08 in i förlängningen.

Tumbas Theo Ivarsson tvåmålsskytt

SDE tog ledningen efter 14 minuter genom Pontus Dahlén framspelad av Ludvig Råsten och Nelson Berg.

Tumba förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

4.51 in i tredje perioden satte Gustav Wormbs pucken och gav laget ledningen. 17.05 in i perioden nätade SDE:s Wilmer Hanson framspelad av Pontus Dahlén och Anton Kulhanek och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Tumba blev Theo Ivarsson som 3.08 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Tumbas Theo Ivarsson stod för två mål och ett assist.

Tumba har två segrar och tre förluster och 21–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SDE har en vinst och fyra förluster och 14–18 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tumba med 4–3 efter avgörande på straffar.

Tumba tar sig an Trångsund i nästa match borta måndag 16 februari 20.00. SDE möter samma dag 20.05 Enköping hemma.

Tumba–SDE 5–4 (0–1, 3–2, 1–1, 1–0)

U20 allettan östra, Ishuset

Första perioden: 0–1 (14.34) Pontus Dahlén (Ludvig Råsten, Nelson Berg).

Andra perioden: 0–2 (22.57) Nelson Berg (William Jonsson Eidsheim, Rasmus Edin), 0–3 (26.26) Ludvig Råsten (Anton Kulhanek, William Jonsson Eidsheim), 1–3 (26.59) Felix Källström (Oliver Johansson, Filip Rosengren), 2–3 (36.01) Theo Ivarsson (Petter Anemyr), 3–3 (38.37) Casper Pernsell (Theo Ivarsson, William Bäck).

Tredje perioden: 4–3 (44.51) Gustav Wormbs, 4–4 (57.05) Wilmer Hanson (Pontus Dahlén, Anton Kulhanek).

Förlängning: 5–4 (63.08) Theo Ivarsson (Cosmo Tiringer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 2-0-3

SDE: 1-2-2

Nästa match:

Tumba: Trångsunds IF, borta, 16 februari 20.00

SDE: Enköpings SK HK, hemma, 16 februari 20.05