Tumba vann stort senast – nu tog Trångsund revansch

Seger för Trångsund med 2–1 mot Tumba

Emil Persson avgjorde för Trångsund

Trångsunds tredje seger för säsongen

Det var ombytta roller när Trångsund tog emot Tumba i Stortorpshallen på måndagen. Trångsund vann matchen i U20 allettan östra med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Tumba med hela 6–0.

Vallentuna nästa för Trångsund

Hannes Ferm – Kämärä gjorde 1–0 till Trångsund efter 17.06 på passning från Simon Horne och Alexander Garpö.

Efter 8.49 i andra perioden nätade Emil Persson på pass av Simon Horne och Hannes Ferm – Kämärä och gjorde 2–0. Tumbas Levi Brandstetter gjorde 2–1 efter 15.52 framspelad av Cosmo Tiringer och Andreas Jansson.

Tredje perioden blev mållös och Trångsund höll i sin 2–1-ledning och vann.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Trångsund med 12–24 och Tumba med 19–16 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Trångsund på nionde plats i tabellen medan Tumba är på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IFK Tumba IK vunnit.

På lördag 21 februari 16.00 spelar Trångsund hemma mot Vallentuna och Tumba hemma mot Järna.

Trångsund–Tumba 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

U20 allettan östra, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (17.06) Hannes Ferm – Kämärä (Simon Horne, Alexander Garpö).

Andra perioden: 2–0 (28.49) Emil Persson (Simon Horne, Hannes Ferm – Kämärä), 2–1 (35.52) Levi Brandstetter (Cosmo Tiringer, Andreas Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsund: 2-0-3

Tumba: 2-0-3

Nästa match:

Trångsund: Vallentuna Hockey, hemma, 21 februari 16.00

Tumba: Järna SK, hemma, 21 februari 16.00