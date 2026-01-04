Tumba vann på bortaplan mot Enköping

Tumba vann med 5–1 mot Enköping

Max Mälarberg avgjorde för Tumba

Gabriel Söderberg gjorde målet för Enköping

Tumba vann matchen på bortaplan mot Enköping i U18 regional öst fortsättning vår på söndagen. 1–5 (0–3, 0–2, 1–0) slutade matchen.

Enköping–Tumba – mål för mål

Tumba stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 11.21 i andra perioden slog Stephan Shestopalov till framspelad av Felix Graan och Liam Kärvinge och gjorde 0–4.

Cosmo Tiringer gjorde dessutom 0–5 efter 19.13 på pass av Levi Brandstetter och Max Sandberg Gråhns.

11.57 in i tredje perioden nätade Enköpings Gabriel Söderberg framspelad av Fabian Kåkemyhr och Daniel Lindeberg och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Enköping.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Enköping med 4–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Enköpings SK HK vunnit.

I nästa match, torsdag 8 januari möter Enköping Brinken borta i Lejonhallen 19.10 medan Tumba spelar hemma mot Sollentuna 19.45.

Enköping–Tumba 1–5 (0–3, 0–2, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (3.37) Theo Ivarsson (Acke Kajova), 0–2 (15.48) Max Mälarberg (Julius Blomberg, Gabriel Constantinescu), 0–3 (19.22) Levi Brandstetter (Max Karell Söderman, Max Sandberg Gråhns).

Andra perioden: 0–4 (31.21) Stephan Shestopalov (Felix Graan, Liam Kärvinge), 0–5 (39.13) Cosmo Tiringer (Levi Brandstetter, Max Sandberg Gråhns).

Tredje perioden: 1–5 (51.57) Gabriel Söderberg (Fabian Kåkemyhr, Daniel Lindeberg).

Nästa match:

Enköping: Brinkens IF, borta, 8 januari 19.10

Tumba: Sollentuna HC, hemma, 8 januari 19.45