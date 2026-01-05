Tumba vann mot Vallentuna i U20 allettan östra

Tumba vann med 4–2 mot Vallentuna

William Bäck avgjorde för Tumba

Fyra raka mål för Tumba

Tumba segrade på bortaplan i Vallentuna Ishall mot Vallentuna i U20 allettan östra. 2–4 (0–1, 0–2, 2–1) slutade matchen på måndagen.

Vallentuna–Tumba – mål för mål

Lucas Erixon gav gästerna Tumba ledningen efter 19 minuters spel efter förarbete av Adam Gellerstedt och Andreas Jansson.

Efter 8.11 i andra perioden nätade Theo Norstedt på pass av William Tillman och Felix Källström och gjorde 0–2.

William Bäck gjorde dessutom 0–3 efter 12.57 framspelad av Andreas Jansson och Lucas Erixon.

Efter 7.13 i tredje perioden ökade Tumba på till 0–4 genom William Tillman.

Elton Cegrell och Alvin Ferm reducerade förvisso men närmare än 2–4 kom inte Vallentuna. Tumba tog därmed en stabil seger.

Lagen möts igen 9 februari i Ishuset.

I nästa match, lördag 10 januari möter Vallentuna Segeltorp borta i Segeltorpshallen 17.00 medan Tumba spelar borta mot SDE 15.30.

Vallentuna–Tumba 2–4 (0–1, 0–2, 2–1)

U20 allettan östra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (19.47) Lucas Erixon (Adam Gellerstedt, Andreas Jansson).

Andra perioden: 0–2 (28.11) Theo Norstedt (William Tillman, Felix Källström), 0–3 (32.57) William Bäck (Andreas Jansson, Lucas Erixon).

Tredje perioden: 0–4 (47.13) William Tillman (Theo Norstedt), 1–4 (49.27) Elton Cegrell (Adam Mihalik), 2–4 (56.42) Alvin Ferm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-0-3

Tumba: 2-1-2

Nästa match:

Vallentuna: Segeltorps IF, borta, 10 januari 17.00

Tumba: SDE HF, borta, 10 januari 15.30