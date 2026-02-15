Tumba vann – efter Theo Ivarssons hattrick

Tumba vann med 4–3 efter straffar

Theo Ivarsson med tre mål för Tumba

Andra raka nederlaget för SDE

Theo Ivarsson stod för tre mål när Tumba vann mot SDE på hemmaplan i U18 regional öst fortsättning vår. Till slut blev det 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Theo Ivarsson tremålsskytt för Tumba

Theo Ivarsson gjorde 1–0 till Tumba efter 11.55 på straff.

SDE kvitterade till 1–1 genom Melker Kastevik i andra perioden.

Tumba gjorde 2–1 genom Theo Ivarsson som gjorde sitt andra mål efter 11.24.

SDE gjorde 2–2 genom Erik Thulin efter 12.31 av perioden.

11.06 in i tredje perioden fick Oliver Johansson utdelning framspelad av Liam Westergren och gav laget ledningen. 15.10 in i perioden nätade SDE:s Anton Toivola Henriksson framspelad av Viggo Graf Kennemyr och Leo Norlander och kvitterade.

Tumbas Theo Ivarsson blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

SDE:s Viggo Graf Kennemyr hade tre assists. Theo Ivarsson gjorde tre mål för Tumba.

Lagens första möte för säsongen vann Tumba med 4–3 efter straffar.

I nästa match möter Tumba Viggbyholm borta på fredag 20 februari 20.00. SDE möter Brinken torsdag 19 februari 20.10 hemma.

Tumba–SDE 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Ishuset

Första perioden: 1–0 (11.55) Theo Ivarsson.

Andra perioden: 1–1 (26.20) Melker Kastevik (Anton Toivola Henriksson, Viggo Graf Kennemyr), 2–1 (31.24) Theo Ivarsson (Elias Holger, Liam Westergren), 2–2 (32.31) Erik Thulin (Leo Norlander, Viggo Graf Kennemyr).

Tredje perioden: 3–2 (51.06) Oliver Johansson (Liam Westergren), 3–3 (55.10) Anton Toivola Henriksson (Viggo Graf Kennemyr, Leo Norlander).

Straffar: 4–3 (65.00) Theo Ivarsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 3-0-2

SDE: 3-1-1

Nästa match:

Tumba: Viggbyholms IK, borta, 20 februari 20.00

SDE: Brinkens IF, hemma, 19 februari 20.10