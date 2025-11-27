Tumba utklassade Wings Arlanda på hemmaplan

Tumba vann med 12–0 mot Wings Arlanda

Stephan Shestopalov med tre mål för Tumba

Julius Blomberg avgjorde för Tumba

Tumba dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr med hela 12–0 (5–0, 2–0, 5–0).

Stephan Shestopalov tremålsskytt för Tumba

Tumba var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Efter 3.50 i andra perioden slog Stephan Shestopalov till återigen och gjorde 6–0.

Laget ökade också ledningen till 7–0 i slutsekunderna av perioden när Liam Kärvinge hittade rätt på pass av Benjamin Sundlöf och Alexander Roos.

Tumba fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Levi Brandstetter, som gjorde två mål, Stephan Shestopalov, Liam Westergren och Max Sandberg Gråhns.

Stephan Shestopalov gjorde tre mål för Tumba och ett målgivande pass, Max Sandberg Gråhns stod för ett mål och två assists och Levi Brandstetter gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Tumba ligger kvar på andra plats i tabellen och Wings Arlanda sist, på tolfte plats.

När lagen möttes senast vann IFK Tumba IK med 12–0.

Söndag 30 november spelar Tumba hemma mot Lidingö Vikings HC U18 13.15 och Wings Arlanda mot Enköping hemma 19.30 i Pinbackshallen.

Tumba–Wings Arlanda 12–0 (5–0, 2–0, 5–0)

U18 allettan östra herr, Ishuset

Första perioden: 1–0 (1.47) Julius Blomberg (Cosmo Tiringer), 2–0 (4.01) Joel Åhgren (Benjamin Sundlöf), 3–0 (10.36) Yoshi Laurin, 4–0 (12.23) Bobo Thorsson (Jacob Gruvberger, Stephan Shestopalov), 5–0 (16.40) Stephan Shestopalov.

Andra perioden: 6–0 (23.50) Stephan Shestopalov, 7–0 (39.55) Liam Kärvinge (Benjamin Sundlöf, Alexander Roos).

Tredje perioden: 8–0 (40.39) Levi Brandstetter (Yoshi Laurin, Max Sandberg Gråhns), 9–0 (42.27) Stephan Shestopalov, 10–0 (45.49) Levi Brandstetter (Max Sandberg Gråhns, Viktor Ollila), 11–0 (51.09) Max Sandberg Gråhns (Levi Brandstetter, Alexander Roos), 12–0 (53.51) Liam Westergren (Oliver Johansson, Elias Holger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 3-0-2

Wings Arlanda: 0-0-5

Nästa match:

Tumba: Lidingö Vikings HC, hemma, 30 november

Wings Arlanda: Enköpings SK HK, hemma, 30 november