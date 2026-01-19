Tumba utklassade Segeltorp på hemmaplan

Tumba vann med 11–1 mot Segeltorp

Tumbas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tumbas Gustav Wormbs fyramålsskytt

Tumba dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Segeltorp i U20 allettan östra med hela 11–1 (4–0, 5–1, 2–0).

Tumbas Gustav Wormbs var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Segern var Tumbas fjärde på de senaste fem matcherna.

Gustav Wormbs fyramålsskytt för Tumba

Tumba var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Tumba tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 5–0 efter 1.08 genom Gustav Wormbs och gick upp till 7–0 innan Segeltorp svarade.

Innan perioden var över hade Tumba ryckt åt sig ledningen med 9–1.

4.46 in i tredje perioden slog Felix Källström till och ökade ledningen. Efter 7.17 nätade Gustav Wormbs återigen på pass av Adam Gellerstedt och ökade ledningen för Tumba. 11–1-målet blev matchens sista.

Tumba ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Segeltorp är på tionde och sista plats.

Lagen möts på nytt i Segeltorpshallen den 7 februari.

I nästa omgång har Tumba Hammarby J20 hemma i Ishuset, fredag 23 januari 19.30. Segeltorp spelar borta mot Trångsund lördag 24 januari 17.30.

Tumba–Segeltorp 11–1 (4–0, 5–1, 2–0)

U20 allettan östra, Ishuset

Första perioden: 1–0 (2.34) Adam Gellerstedt (Andreas Jansson, Gustav Wormbs), 2–0 (5.58) Gustav Wormbs (Andreas Jansson), 3–0 (9.03) Andreas Jansson, 4–0 (19.28) Adam Gellerstedt (Andreas Jansson, Oliver Johansson).

Andra perioden: 5–0 (21.08) Gustav Wormbs (Andreas Jansson), 6–0 (24.50) Max Sandberg Gråhns (Theo Ivarsson), 7–0 (33.34) Andreas Jansson (Gustav Wormbs, Adam Gellerstedt), 7–1 (35.38) Theo Magnusson (Alexander Gresté, Melwin Rosenberg), 8–1 (36.17) Theo Ivarsson (Max Karell Söderman, Max Sandberg Gråhns), 9–1 (38.01) Gustav Wormbs (Adam Gellerstedt, Petter Anemyr).

Tredje perioden: 10–1 (44.46) Felix Källström, 11–1 (47.17) Gustav Wormbs (Adam Gellerstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 4-0-1

Segeltorp: 0-0-5

Nästa match:

Tumba: Hammarby IF, hemma, 23 januari 19.30

Segeltorp: Trångsunds IF, borta, 24 januari 17.30