Tumba utklassade Segeltorp på bortaplan

Tumba vann med 9–2 mot Segeltorp

Tumbas Felix Källström tremålsskytt

Pelle Bäckström avgjorde för Tumba

Tumba dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Segeltorp i U20 allettan östra med hela 9–2 (1–0, 4–1, 4–1).

Felix Källström gjorde tre mål för Tumba

Andreas Jansson gjorde 1–0 till Tumba efter 11.44 efter förarbete från Theo Ivarsson och Gustav Wormbs.

Tumba tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 5.25 genom Gustav Wormbs och gick upp till 0–4 innan Segeltorp svarade.

I periodpausen hade Tumba ledningen med 1–5.

Tumba vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 9–2.

Felix Källström gjorde tre mål för Tumba och spelade dessutom fram till ett mål, Pelle Bäckström stod för fyra poäng, varav ett mål, Casper Pernsell gjorde ett mål och två assist och Gustav Wormbs gjorde två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann Tumba med 11–1.

Måndag 9 februari möter Segeltorp Enköping borta 19.40 och Tumba möter Vallentuna hemma 19.30.

Segeltorp–Tumba 2–9 (0–1, 1–4, 1–4)

U20 allettan östra, Segeltorpshallen

Första perioden: 0–1 (11.44) Andreas Jansson (Theo Ivarsson, Gustav Wormbs).

Andra perioden: 0–2 (25.25) Gustav Wormbs (Andreas Jansson, Pelle Bäckström), 0–3 (30.03) Pelle Bäckström (Max Linder, Theo Ivarsson), 0–4 (30.30) Casper Pernsell, 1–4 (35.44) Eddie Örnhov (Andreas Eckhoff), 1–5 (37.20) Felix Källström (Casper Pernsell).

Tredje perioden: 1–6 (47.36) Felix Källström (Pelle Bäckström), 2–6 (49.21) Elis Häggkvist, 2–7 (53.44) Gustav Wormbs, 2–8 (55.49) Adam Gellerstedt (Felix Källström, Casper Pernsell), 2–9 (59.49) Felix Källström (Pelle Bäckström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Segeltorp: 1-0-4

Tumba: 3-0-2

Nästa match:

Segeltorp: Enköpings SK HK, borta, 9 februari 19.40

Tumba: Vallentuna Hockey, hemma, 9 februari 19.30