Tumba segrade i toppmötet mot Viggbyholm

Tumba-seger med 7–2 mot Viggbyholm

Tumbas Theo Ivarsson tvåmålsskytt

Jonathan Bergquist matchvinnare för Tumba

Det var toppmatch i U18 allettan östra herr under söndagen när Viggbyholm tog emot tredjeplacerade Tumba. Tumba vann matchen med 7–2 (2–0, 2–0, 3–2).

– Skönt att serien är avklarad och att vi tar seriesegern. Skönt att kunna få spela in fler spelare och sprida ut på istiden, så nu siktar vi på nästa uppgifter som kommer efter jul, tyckte Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson, efter matchen.

Theo Ivarsson gjorde två mål för Tumba

Theo Ivarsson gav Tumba ledningen efter 10.40 efter förarbete från Viktor Ollila och Max Sandberg Gråhns.

Laget ökade också ledningen till 0–2 när Oliver Johansson hittade rätt efter pass från Viktor Ollila efter 14.56.

Efter 9.20 i andra perioden nätade Jonathan Bergquist på pass av Acke Kajova och gjorde 0–3.

Theo Ivarsson gjorde dessutom 0–4 efter 13.40 framspelad av Oliver Johansson.

Tumba vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 2–7.

Theo Ivarsson gjorde två mål för Tumba och ett assist och Oliver Johansson stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Tumba IK med 8–1.

Viggbyholm–Tumba 2–7 (0–2, 0–2, 2–3)

U18 allettan östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 0–1 (10.40) Theo Ivarsson (Viktor Ollila, Max Sandberg Gråhns), 0–2 (14.56) Oliver Johansson (Viktor Ollila).

Andra perioden: 0–3 (29.20) Jonathan Bergquist (Acke Kajova), 0–4 (33.40) Theo Ivarsson (Oliver Johansson).

Tredje perioden: 1–4 (43.30) Edgars Apinis (Oliver Zetterlund), 1–5 (48.37) Liam Westergren (Oliver Johansson, Theo Ivarsson), 1–6 (53.27) Max Sandberg Gråhns (Gabriel Constantinescu, Emil Stenberg), 2–6 (54.00) Edgars Apinis (Oliver Zetterlund, Anton Roos Olsen), 2–7 (55.17) Liam Kärvinge (Jonathan Bergquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 4-0-1

Tumba: 2-1-2