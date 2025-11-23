Tullinge U18 starkast i straffläggningen – vann hemma mot IFK Tumba IK 2

Tullinge U18-seger med 4–3 efter straffar

Liam Bruvik med två mål för Tullinge U18

Tintin Sandelius avgjorde för Tullinge U18

Det var jämnt hela vägen när Tullinge U18 mötte IFK Tumba IK 2 hemma i U18 division 1 östra C herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Tullinge U18 var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (0–0, 1–1, 2–2, 0–0, 1–0). Tintin Sandelius blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Liam Bruvik gjorde två mål för Tullinge U18

Den första perioden slutade 0–0.

5.28 in i andra perioden gjorde IFK Tumba IK 2 1–0 genom Liam Kärvinge på passning från Benjamin Sundlöf och Joel Åhgren.

Efter 18.19 i andra perioden slog Liam Bruvik till på pass av Liam Kalakovic och Herman Isenberg – Linna och kvitterade för Tullinge U18.

Efter 13.58 i tredje perioden gjorde IFK Tumba IK 2 1–2 genom Joel Åhgren.

Arvid Wolgast och Liam Bruvik såg till att Tullinge U18 vände till ledning med 3–2.

IFK Tumba IK 2 kvitterade till 3–3 genom Nick Kronholm med knappt två minuter kvar att spela. Målet kom med 1.02 kvar att spela.

Tullinge U18:s Tintin Sandelius satte den avgörande straffen för hemmalaget.

IFK Tumba IK 2:s Joel Åhgren stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Tullinge U18:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också IFK Tumba IK 2:s andra uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Tullinge TP HC med 4–3.

Söndag 30 november spelar Tullinge U18 borta mot Segeltorps IF U18 18.30 och IFK Tumba IK 2 mot Nyköpings SK 2 U18 hemma 15.45 i Ishuset.

Tullinge U18–IFK Tumba IK 2 4–3 (0–0, 1–1, 2–2, 0–0, 1–0)

U18 division 1 östra C herr, Ica Riksten Arena

Andra perioden: 0–1 (25.28) Liam Kärvinge (Benjamin Sundlöf, Joel Åhgren), 1–1 (38.19) Liam Bruvik (Liam Kalakovic, Herman Isenberg – Linna).

Tredje perioden: 1–2 (53.58) Joel Åhgren (Benjamin Sundlöf, Simon Lind), 2–2 (55.41) Liam Bruvik (Viktor Lång, Viggo Christensson), 3–2 (57.18) Arvid Wolgast (Viktor Lång, Tintin Sandelius), 3–3 (58.58) Nick Kronholm (Joel Åhgren, Simon Lind).

Straffar: 4–3 (65.00) Tintin Sandelius.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 2-0-3

IFK Tumba IK 2: 3-1-1

Nästa match:

Tullinge U18: Segeltorps IF Ishockeyförening, borta, 30 november

IFK Tumba IK 2: Nyköpings SK 2, hemma, 30 november