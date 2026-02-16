Tullinge U18 vann med 3–1 mot IFK Österåker Hockey

Tintin Sandelius avgjorde för Tullinge U18

Andra raka nederlaget för IFK Österåker Hockey

Tullinge U18 besegrade IFK Österåker Hockey på hemmaplan i måndagens möte i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. 3–1 (0–0, 2–0, 1–1) slutade matchen.

Åker/Strängnäs HC nästa för Tullinge U18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Viggo Christensson gjorde 1–0 till Tullinge U18 4.44 in i andra perioden framspelad av Sixten Norrbo Asp och Tintin Sandelius. Efter 6.34 i andra perioden slog Tintin Sandelius till framspelad av Sixten Norrbo Asp och Viggo Christensson och gjorde 2–0.

7.19 in i tredje perioden satte Jonatan Gomez Rosén pucken på pass av Leo Martins Grikis och reducerade. Mer än så blev det dock inte för IFK Österåker Hockey. 17.34 in i perioden fick Adrian Sengoltz utdelning på pass av Liam Kalakovic och Theodor Arvfors och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Det här betyder att Tullinge U18 ligger på sjätte plats i tabellen och IFK Österåker Hockey är på åttonde plats.

Lagen möts igen 21 februari i Österåker Sportcentrum.

I nästa match möter Tullinge U18 Åker/Strängnäs HC hemma på torsdag 19 februari 19.50. IFK Österåker Hockey möter FOC Farsta IF tisdag 17 februari 19.00 borta.

Tullinge U18–IFK Österåker Hockey 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ica Riksten Arena

Andra perioden: 1–0 (24.44) Viggo Christensson (Sixten Norrbo Asp, Tintin Sandelius), 2–0 (26.34) Tintin Sandelius (Sixten Norrbo Asp, Viggo Christensson).

Tredje perioden: 2–1 (47.19) Jonatan Gomez Rosén (Leo Martins Grikis), 3–1 (57.34) Adrian Sengoltz (Liam Kalakovic, Theodor Arvfors).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 2-0-3

IFK Österåker Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Tullinge U18: Åker/Strängnäs HC, hemma, 19 februari 19.50

IFK Österåker Hockey: FOC Farsta IF, borta, 17 februari 19.00