Tuff match slutade med seger för Vännäs HC U18 mot Tegs SK U18

Vännäs HC U18 vann med 5–3 mot Tegs SK U18

Leon Torneus tvåmålsskytt för Vännäs HC U18

Åttonde segern för Vännäs HC U18

Det svängde i matchen i U18 division 1 norra B fortsättning herr mellan Vännäs HC U18 och Tegs SK U18 i Kaj Johansson Arena. Bortalaget Tegs SK U18 hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–2, men Vännäs HC U18 vände matchen och vann till slut med 5–3.

Vännäs HC U18:s Leon Torneus tvåmålsskytt

Leon Torneus gjorde 1–0 till Vännäs HC U18 efter 8.42 efter pass från Charlie Strandell.

Tegs SK U18 kvitterade till 1–1 genom Neo Lönnebrink i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 9.24 gjorde Vännäs HC U18 2–1 genom Charlie Strandell.

Alex Holmström och Isak Nordin gjorde att Tegs SK U18 vände till underläget till ledning med 2–3.

Vännäs HC U18 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–3 till ledning med 5–3. 4–3-målet kom med bara 3.27 kvar att spela genom Leon Torneus. Och med knappt två minuter kvar att spela kom också 5–3 genom Filip Nygren.

Isak Nordin gjorde ett mål för Tegs SK U18 och spelade fram till två mål. Charlie Strandell stod för tre poäng, varav ett mål för Vännäs HC U18.

För tabellens utseende betyder det här att Vännäs HC U18 ligger på fjärde plats medan Tegs SK U18 har femteplatsen. Noteras kan att Tegs SK U18 sedan den 28 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Tegs SK Hockey Ungdom har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Vännäs Div 1 vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Vännäs HC U18 Sollefteå U18 hemma på söndag 1 mars 16.30. Tegs SK U18 möter Sollefteå U18 lördag 28 februari 12.15 hemma.

Vännäs HC U18–Tegs SK U18 5–3 (1–0, 1–3, 3–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kaj Johansson Arena

Första perioden: 1–0 (8.42) Leon Torneus (Charlie Strandell).

Andra perioden: 1–1 (25.45) Neo Lönnebrink (Isak Nordin, Kimmy Johansson Eriksson), 2–1 (29.24) Charlie Strandell (Emil Holmgren, Vincent Dahl Franzén), 2–2 (36.46) Alex Holmström (Isak Nordin, Herman Holmqvist), 2–3 (38.11) Isak Nordin (Alfred Backman).

Tredje perioden: 3–3 (48.50) Leon Bergqvist (Filip Nygren, Melvin Jonsson), 4–3 (56.33) Leon Torneus (Charlie Strandell, Vincent Dahl Franzén), 5–3 (58.06) Filip Nygren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 3-1-1

Tegs SK U18: 3-0-2

Nästa match:

Vännäs HC U18: Sollefteå HK, hemma, 1 mars 16.30

Tegs SK U18: Sollefteå HK, hemma, 28 februari 12.15