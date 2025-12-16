Tuff match slutade med seger för Tierps HK U18 mot Spånga IS U18

Tierps HK U18 vann med 4–3 mot Spånga IS U18

Elmer Parling med två mål för Tierps HK U18

Tre raka mål för Tierps HK U18

Det svängde i matchen i U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr mellan Spånga IS U18 och Tierps HK U18 i Stricct Travel Arena. Hemmalaget Spånga IS U18 hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Tierps HK U18 vände matchen och vann till slut med 4–3.

Elmer Parling tvåmålsskytt för Tierps HK U18

Tierps HK U18 tog ledningen efter 13 minuter genom Elmer Parling framspelad av Eddie Käll och Albin Lindegren.

Spånga IS U18 kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden genom Max Tuomela-Lundberg efter förarbete från Sigge Boss.

Spånga IS U18 gjorde också 2–1 efter 4.38 i andra perioden när Linuz Lindberg slog till framspelad av Sigge Boss och Sixten Classon.

Tierps HK U18 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4. Det sista målet kom med drygt tre minuter kvar av matchen.

Sigge Boss reducerade dock för Spånga IS U18 med bara två minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Tierps HK U18:s Kevin Larsson hade tre assists. Sigge Boss gjorde ett mål och totalt tre poäng för Spånga IS U18.

I nästa match möts lagen igen i Vegahallen, torsdag 18 december 19.30.

Spånga IS U18–Tierps HK U18 3–4 (1–1, 1–0, 1–3)

U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 0–1 (13.26) Elmer Parling (Eddie Käll, Albin Lindegren), 1–1 (19.59) Max Tuomela-Lundberg (Sigge Boss).

Andra perioden: 2–1 (24.38) Linuz Lindberg (Sigge Boss, Sixten Classon).

Tredje perioden: 2–2 (49.35) Noah Blom (Kevin Larsson, Nils Rudholm), 2–3 (49.43) Ivar Jonsson (Kevin Larsson), 2–4 (56.59) Elmer Parling (Kevin Larsson), 3–4 (58.59) Sigge Boss (Sixten Classon, Viktor Wedin).

Nästa match:

Spånga IS U18: Tierps HK, borta, 18 december 19.30

Tierps HK U18: Spånga IS IK, hemma, 18 december 19.30