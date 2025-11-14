Tuff match slutade med seger för Seattle mot Winnipeg

Seattle segrade – 5–3 mot Winnipeg

Jordan Eberle med två mål för Seattle

Tre raka mål för Seattle

Det svängde i matchen i NHL mellan Seattle och Winnipeg i Climate Pledge Arena. Bortalaget Winnipeg hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–2, men Seattle vände matchen och vann till slut med 5–3.

Jordan Eberle med två mål för Seattle

Första perioden var jämn. Winnipeg inledde bäst och tog ledningen genom Alex Iafallo efter 10.17, men Seattle kvitterade genom Kaapo Kakko efter 15.15. Efter 3.18 i andra perioden gjorde Winnipeg 1–2 genom Mark Scheifele.

Seattle kvitterade till 2–2 genom Vince Dunn efter 7.27 av perioden.

Winnipeg gjorde 2–3 genom Kyle Connor efter 18.50. Seattle gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–3 till ledning med 5–3. Det sista målet kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Lagens första möte för säsongen vann Seattle Kraken med 3–0.

På söndag 16 november 04.00 spelar Seattle hemma mot San Jose och Winnipeg borta mot Calgary.

Seattle–Winnipeg 5–3 (1–1, 1–2, 3–0)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (10.17) Alex Iafallo (Adam Lowry, Dylan Demelo), 1–1 (15.15) Kaapo Kakko (Jaden Schwartz, Vince Dunn).

Andra perioden: 1–2 (23.18) Mark Scheifele (Neal Pionk), 2–2 (27.27) Vince Dunn (Ryan Winterton, Adam Larsson), 2–3 (38.50) Kyle Connor.

Tredje perioden: 3–3 (44.11) Eeli Tolvanen, 4–3 (47.21) Jordan Eberle (Matty Beniers, Mason Marchment), 5–3 (58.20) Jordan Eberle (Matty Beniers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-1-2

Winnipeg: 1-0-4

Nästa match:

Seattle: San Jose Sharks, hemma, 16 november

Winnipeg: Calgary Flames, borta, 16 november