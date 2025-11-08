Tuff match slutade med seger för Haninge Anchors mot Järna

Haninge Anchors-seger med 7–5 mot Järna

Melwin Kollberg avgjorde för Haninge Anchors

Andra raka segern för Haninge Anchors

Det svängde i matchen i U20 division 1 östra C herr mellan Haninge Anchors och Järna i Torvalla Ishall. Bortalaget Järna hade ledningen i början av andra perioden, med 3–1, men Haninge Anchors vände matchen och vann till slut med 7–5 (1–3, 5–1, 1–1).

Haninge Anchors–Järna – mål för mål

Järna var vassast i första perioden som laget vann med 3–1.

Haninge Anchors hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–3 efter 3.18 genom Lucas Roos och gick upp till 4–3 innan Järna svarade.

Innan perioden var över hade Haninge Anchors ryckt åt sig ledningen med 6–4. Tredje perioden slutade 1–1 och Haninge Anchors vann matchen med 7–5.

Haninge Anchors Marcus Strömberg stod för två mål och fyra assists och Melwin Kollberg gjorde två mål och ett målgivande pass. Kalle Eriksson gjorde två mål och spelade fram till två mål och Mio Bäck hade tre assists för Järna.

Järna ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Haninge Anchors är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Järna SK med 6–3.

Måndag 10 november 20.00 spelar Haninge Anchors borta mot Trångsund. Järna möter Tumba hemma i Järna Ishall lördag 22 november 16.00.

Haninge Anchors–Järna 7–5 (1–3, 5–1, 1–1)

U20 division 1 östra C herr, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (2.52) Milton Berglind (Kalle Eriksson, Mio Bäck), 0–2 (3.07) Milton Berglind (Mio Bäck, Kalle Eriksson), 0–3 (5.18) Kalle Eriksson (Ellioth Sandblom), 1–3 (19.03) Melwin Kollberg (Marcus Strömberg).

Andra perioden: 2–3 (23.18) Lucas Roos (Oscar Blomqvist), 3–3 (24.35) Marcus Strömberg (Charlie Håkansson, Lukas Rahm), 4–3 (27.34) Marcus Strömberg (Melwin Kollberg, Elliot Corey Mårtensson), 4–4 (34.08) Ellioth Sandblom (Mio Bäck, Hannes Lenntorp), 5–4 (36.49) Alexander Malm (Marcus Strömberg), 6–4 (38.16) Melwin Kollberg (Marcus Strömberg, Max Eriksson).

Tredje perioden: 6–5 (45.09) Kalle Eriksson (Dawid Kadziela, Olle Nilheimer), 7–5 (52.50) Elliot Corey Mårtensson (Alexander Malm, Marcus Strömberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors: 2-1-2

Järna: 3-1-1

Nästa match:

Haninge Anchors: Trångsunds IF, borta, 10 november

Järna: IFK Tumba IK, hemma, 22 november