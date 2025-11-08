Tuff match slutade med seger för Dallas mot Nashville

Dallas-seger med 5–4 mot Nashville

Sam Steel matchvinnare för Dallas

Nashvilles fjärde raka förlust

Det svängde i matchen i NHL mellan Nashville och Dallas i Bridgestone Arena. Hemmalaget Nashville hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–2, men Dallas vände matchen och vann till slut med 5–4.

I och med detta har Nashville fyra förluster i rad.

Seattle nästa för Dallas

Första perioden var jämn. Dallas inledde bäst och tog ledningen genom Mavrik Bourque efter 6.26, men Nashville kvitterade genom Luke Evangelista efter 17.46. Dallas tog ledningen på nytt genom Roope Hintz efter 11 sekunder i andra perioden.

Filip Forsberg och Nicolas Hague såg till att Nashville vände till ledning med 3–2. Dallas kvitterade till 3–3 genom Justin Hryckowian i början av tredje perioden i tredje perioden.

Nashville gjorde 4–3 genom Steven Stamkos efter 5.13 i tredje perioden.

Sam Steel och Adam Erne låg sen bakom vändningen till 4–5 för Dallas.

Nashville har en vinst och fyra förluster och 15–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dallas har två vinster och tre förluster och 18–20 i målskillnad. Det här var Nashvilles sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Dallas sjunde uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Nashville ligger på sjunde plats medan Dallas har andraplatsen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Dallas Stars med 3–2.

Nashville tar sig an NY Rangers i nästa match borta tisdag 11 november 01.00. Dallas möter Seattle hemma måndag 10 november 01.00.

Nashville–Dallas 4–5 (1–1, 2–1, 1–3)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (6.26) Mavrik Bourque (Miro Heiskanen, Ilja Ljubusjkin), 1–1 (17.46) Luke Evangelista (Spencer Stastney, Ryan O’Reilly).

Andra perioden: 1–2 (20.11) Roope Hintz (Wyatt Johnston, Miro Heiskanen), 2–2 (24.43) Nicolas Hague (Nick Blankenburg, Erik Haula), 3–2 (25.10) Filip Forsberg (Ryan O’Reilly, Nicolas Hague).

Tredje perioden: 3–3 (42.20) Justin Hryckowian, 4–3 (45.13) Steven Stamkos (Nick Blankenburg, Matthew Wood), 4–4 (49.36) Adam Erne (Colin Blackwell, Alexander Petrovic), 4–5 (50.20) Sam Steel (Wyatt Johnston, Mikko Rantanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 1-2-2

Dallas: 2-2-1

Nästa match:

Nashville: New York Rangers, borta, 11 november

Dallas: Seattle Kraken, hemma, 10 november