Troja-Ljungby U18 vann toppmötet med Tingsryd

Seger för Troja-Ljungby U18 med 4–1 mot Tingsryd

Troja-Ljungby U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Anton Gannerud matchvinnare för Troja-Ljungby U18

Det var toppmöte i U18 regional syd vår under torsdagen när Troja-Ljungby U18 tog emot andraplacerade Tingsryd. Troja-Ljungby U18 vann matchen med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0).

Med tre omgångar kvar är Troja-Ljungby U18 på andra plats i tabellen, medan Tingsryd är på fjärde plats.

Segern var Troja-Ljungby U18:s nionde på de senaste tio matcherna.

Karlskrona nästa för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 tog ledningen efter 18.32 genom Jacob Beskow efter förarbete från Carl De Wall och Alvar Wass. Tingsryd kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden när Ville Clarberg hittade rätt assisterad av Axel Mauldin och Rasmus Nyman.

Efter 6.22 i andra perioden nätade Anton Gannerud på pass av Michael Hadnagy och Adam Larsson och gav Troja-Ljungby U18 ledningen. Philip Herrlin gjorde dessutom 3–1 efter 17.53 framspelad av Adam Räsänen och Albin Wilhelmsson.

10.25 in i tredje perioden fick Albin Wilhelmsson utdelning framspelad av Musse Paulson och Eric Bjureberg och ökade ledningen.

Noteras kan att Troja-Ljungby U18 sedan den 4 februari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Söndag 1 mars möter Troja-Ljungby U18 Karlskrona hemma 12.00 och Tingsryd möter Helsingborg hemma 14.00.

Troja-Ljungby U18–Tingsryd 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

U18 regional syd vår, SP Arena

Första perioden: 1–0 (18.32) Jacob Beskow (Carl De Wall, Alvar Wass), 1–1 (19.54) Ville Clarberg (Axel Mauldin, Rasmus Nyman).

Andra perioden: 2–1 (26.22) Anton Gannerud (Michael Hadnagy, Adam Larsson), 3–1 (37.53) Philip Herrlin (Adam Räsänen, Albin Wilhelmsson).

Tredje perioden: 4–1 (50.25) Albin Wilhelmsson (Musse Paulson, Eric Bjureberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 4-0-1

Tingsryd: 3-0-2

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: Karlskrona HK, hemma, 1 mars 12.00

Tingsryd: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 1 mars 14.00