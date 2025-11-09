Troja-Ljungby U18 vann i förlängningen mot Vita Hästen
Följ HockeySverige på
Google news
- Troja-Ljungby U18 segrade – 3–2 efter förlängning
- Valter Elisson matchvinnare för Troja-Ljungby U18
- Andra raka nederlaget för Vita Hästen
Matchen i U18 regional syd fortsättning herr mellan hemmalaget Vita Hästen och gästande Troja-Ljungby U18 var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där Troja-Ljungby U18 spikade segerresultatet, 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Valter Elisson som gjorde det avgörande målet.
Vita Hästen–Troja-Ljungby U18 – mål för mål
Albert Stierndahl gjorde 1–0 till Vita Hästen efter 9.21 assisterad av Hugo Fälting och Lukas Dahl. Troja-Ljungby U18 kvitterade till 1–1 genom Max Terne i början av andra perioden i andra perioden.
Efter 12.47 gjorde Vita Hästen 2–1 genom Milliam Dahlgren. 14.56 in i tredje perioden slog Arvid Olihn till framspelad av Jacob Beskow och Albin Wilhelmsson och kvitterade. Stor matchhjälte för Troja-Ljungby U18 blev Valter Elisson som 2.20 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.
Det här var Vita Hästens andra uddamålsförlust den här säsongen.
För Vita Hästen gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Troja-Ljungby U18 är på andra plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann IF Troja-Ljungby med 4–0.
Vita Hästen tar sig an Karlskrona i nästa match hemma torsdag 13 november 19.40. Troja-Ljungby U18 möter samma dag 19.30 Oskarshamn borta.
Vita Hästen–Troja-Ljungby U18 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–1)
U18 regional syd fortsättning herr, Stallet Norrköping
Första perioden: 1–0 (9.21) Albert Stierndahl (Hugo Fälting, Lukas Dahl).
Andra perioden: 1–1 (22.04) Max Terne (Elliot Osbäck, Elis Räsänen), 2–1 (32.47) Milliam Dahlgren (Karl Emvall, Ville Emvall).
Tredje perioden: 2–2 (54.56) Arvid Olihn (Jacob Beskow, Albin Wilhelmsson).
Förlängning: 2–3 (62.20) Valter Elisson (Adam Larsson, Arvid Olihn).
Nästa match:
Vita Hästen: Karlskrona HK, hemma, 13 november
Troja-Ljungby U18: IK Oskarshamn, borta, 13 november
Den här artikeln handlar om: