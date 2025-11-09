Troja-Ljungby U18 vann i förlängningen mot Vita Hästen

Troja-Ljungby U18 segrade – 3–2 efter förlängning

Valter Elisson matchvinnare för Troja-Ljungby U18

Andra raka nederlaget för Vita Hästen

Matchen i U18 regional syd fortsättning herr mellan hemmalaget Vita Hästen och gästande Troja-Ljungby U18 var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där Troja-Ljungby U18 spikade segerresultatet, 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Valter Elisson som gjorde det avgörande målet.

Vita Hästen–Troja-Ljungby U18 – mål för mål

Albert Stierndahl gjorde 1–0 till Vita Hästen efter 9.21 assisterad av Hugo Fälting och Lukas Dahl. Troja-Ljungby U18 kvitterade till 1–1 genom Max Terne i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 12.47 gjorde Vita Hästen 2–1 genom Milliam Dahlgren. 14.56 in i tredje perioden slog Arvid Olihn till framspelad av Jacob Beskow och Albin Wilhelmsson och kvitterade. Stor matchhjälte för Troja-Ljungby U18 blev Valter Elisson som 2.20 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Vita Hästens andra uddamålsförlust den här säsongen.

För Vita Hästen gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Troja-Ljungby U18 är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Troja-Ljungby med 4–0.

Vita Hästen tar sig an Karlskrona i nästa match hemma torsdag 13 november 19.40. Troja-Ljungby U18 möter samma dag 19.30 Oskarshamn borta.

Vita Hästen–Troja-Ljungby U18 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–1)

U18 regional syd fortsättning herr, Stallet Norrköping

Första perioden: 1–0 (9.21) Albert Stierndahl (Hugo Fälting, Lukas Dahl).

Andra perioden: 1–1 (22.04) Max Terne (Elliot Osbäck, Elis Räsänen), 2–1 (32.47) Milliam Dahlgren (Karl Emvall, Ville Emvall).

Tredje perioden: 2–2 (54.56) Arvid Olihn (Jacob Beskow, Albin Wilhelmsson).

Förlängning: 2–3 (62.20) Valter Elisson (Adam Larsson, Arvid Olihn).

Nästa match:

Vita Hästen: Karlskrona HK, hemma, 13 november

Troja-Ljungby U18: IK Oskarshamn, borta, 13 november