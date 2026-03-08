Troja-Ljungby U18 tog enkel seger mot Borås

Troja-Ljungby U18 vann med 10–1 mot Borås

Troja-Ljungby U18:s Albin Wilhelmsson tvåmålsskytt

Musse Paulson avgjorde för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 vann på hemmaplan mot Borås i U18 regional syd vår med hela 10–1 (4–0, 2–1, 4–0).

Albin Wilhelmsson gjorde två mål för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

Troja-Ljungby U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Sjöbrink, Albin Wilhelmsson, Carl De Wall och Philip Herrlin.

Troja-Ljungby U18:s Albin Wilhelmsson stod för två mål och ett assist och Musse Paulson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

När lagen senast möttes vann Troja/Ljungby med 4–1.

Troja-Ljungby U18–Borås 10–1 (4–0, 2–1, 4–0)

U18 regional syd vår, SP Arena

Första perioden: 1–0 (3.57) Albin Wilhelmsson (Jacob Beskow, Adam Larsson), 2–0 (6.40) Musse Paulson (Albin Wilhelmsson, Eric Bjureberg), 3–0 (12.00) Arvid Olihn (Philip Einarsson, Musse Paulson), 4–0 (15.05) Eric Bjureberg (Philip Herrlin, Elliot Osbäck).

Andra perioden: 5–0 (25.13) Jacob Beskow (Philip Einarsson), 6–0 (33.31) Alvar Wass (Milo Hägg, Cyrus Van Brunschot), 6–1 (36.59) Villgot Nordholm.

Tredje perioden: 7–1 (40.29) Carl De Wall, 8–1 (55.03) Albin Wilhelmsson (Adam Räsänen, Michael Hadnagy), 9–1 (58.05) Hugo Sjöbrink (Musse Paulson, Milo Hägg), 10–1 (59.57) Philip Herrlin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 3-0-2

Borås: 2-0-3