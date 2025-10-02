Troja-Ljungby U18 höll nollan och tog stark seger mot Vita Hästen

Troja-Ljungby U18 vann med 4–0 mot Vita Hästen

Alvar Wass med två mål för Troja-Ljungby U18

Andra raka segern för Troja-Ljungby U18

Inte ett enda insläppt mål. Men fyra mål framåt. Troja-Ljungby U18 tog en stabil seger på hemmaplan mot Vita Hästen i U18 regional syd herr. Matchen slutade 4–0 (3–0, 1–0, 0–0).

Troja-Ljungby U18:s Alvar Wass tvåmålsskytt

Troja-Ljungby U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Efter 8.49 i andra perioden gjorde Alvar Wass också 4–0 assisterad av Albin Wilhelmsson. I tredje perioden höll Troja-Ljungby U18 i sin 4–0-ledning och vann.

Troja-Ljungby U18 har tre segrar och två förluster och 14–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vita Hästen har fem förluster och 7–28 i målskillnad.

Det här betyder att Vita Hästen fortfarande är sist i serien och Troja-Ljungby U18 är på sjunde plats.

I nästa match, söndag 5 oktober möter Troja-Ljungby U18 Frölunda borta i Frölundaborg 16.00 medan Vita Hästen spelar hemma mot Rögle 14.00.

Troja-Ljungby U18–Vita Hästen 4–0 (3–0, 1–0, 0–0)

U18 regional syd herr, Ljungby B-hall

Första perioden: 1–0 (1.42) Alvar Wass, 2–0 (15.27) Elis Räsänen (Truls Estenstad), 3–0 (18.24) Valter Elisson (Adam Papaioannou, Anton Gannerud).

Andra perioden: 4–0 (28.49) Alvar Wass (Albin Wilhelmsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 3-0-2

Vita Hästen: 0-2-3

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: Frölunda, borta, 5 oktober

Vita Hästen: Rögle BK, hemma, 5 oktober