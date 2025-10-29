Troja-Ljungby säkrade bortaseger mot Almtuna

Troja-Ljungby segrade – 5–2 mot Almtuna

Allan Mcshane avgjorde för Troja-Ljungby

Tredje förlusten i rad för Almtuna

Troja-Ljungby vann matchen borta mot Almtuna i hockeyallsvenskan på onsdagen. 2–5 (0–1, 2–3, 0–1) slutade matchen.

Almtuna–Troja-Ljungby – mål för mål

Joel Wahlgren gav Troja-Ljungby ledningen efter 16.19. Troja-Ljungby övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.18 genom Filip Forsmark och gick upp till 0–3 innan Almtuna kom tillbaka och reducerade till 2–3.

Innan perioden var över hade Troja-Ljungby ryckt åt sig ledningen med 2–4. 16.20 in i tredje perioden slog Calle Wäng till på pass av Axel Wemmenborn och Tom Hedberg och ökade ledningen.

Almtuna möter Östersunds IK i nästa match hemma fredag 31 oktober 19.00. Troja-Ljungby möter samma dag Björklöven borta.

Almtuna–Troja-Ljungby 2–5 (0–1, 2–3, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (16.19) Joel Wahlgren.

Andra perioden: 0–2 (20.18) Filip Forsmark (Allan Mcshane, Albin Nilsson), 0–3 (30.57) Allan Mcshane (Isak Salqvist, Albin Nilsson), 1–3 (32.14) Frederik Schlyter (William Proos, Anton Ohlsson), 2–3 (33.56) Edvin Hammarlund (William Proos, Ludvig Georgsson), 2–4 (35.34) Filip Lennström (Zachary Wytinck).

Tredje perioden: 2–5 (56.20) Calle Wäng (Axel Wemmenborn, Tom Hedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 1-1-3

Troja-Ljungby: 2-0-3

Nästa match:

Almtuna: Östersunds IK, hemma, 31 oktober

Troja-Ljungby: IF Björklöven, borta, 31 oktober