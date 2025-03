Troja-Ljungby J18-seger med 3–2 efter förlängning

Linus Johansson matchvinnare för Troja-Ljungby J18

Tredje förlusten i följd för Borås

Det blev en riktigt tajt match när Troja-Ljungby J18 tog emot Borås i fortsättningsserien i J18 regional syd herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast, och segerresultatet blev därmed 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0). Linus Johansson spelade en avgörande roll för Troja-Ljungby J18 med det vinnande målet i förlängningen.

Borås assisterande tränare Axel Gräsberg tyckte till om matchen:

– En slarvig start men en stark upphämtning. Tyvärr räcker de inte hela vägen.

Olofström nästa för Troja-Ljungby J18

Troja-Ljungby J18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt en minuter. Efter 7.23 i andra perioden nätade Isac Petersson, på pass av Joakim Roxentjärn Österberg och Timothy Ebenhag och reducerade åt Borås. 7.51 in i tredje perioden slog Isac Petersson till ännu en gång framspelad av Joakim Roxentjärn Österberg och kvitterade för Borås. I förlängningen tog det 1.53 innan Troja-Ljungby J18 avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Linus Johansson, på pass av Jacob Samuelsson och Carl-Fredrik Scheutz.

Det här var Troja-Ljungby J18:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Borås tredje uddamålsförlust.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Troja-Ljungby har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Borås HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Troja-Ljungby J18 tar sig an Olofström i nästa match hemma torsdag 6 mars 19.00. Borås möter Mariestad borta onsdag 5 mars 19.00.

Troja-Ljungby J18–Borås 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (1.45) Truls Estenstad (Valter Elisson, Carl-Fredrik Scheutz), 2–0 (2.28) Milo Hägg (Viggo Kvarnstedt).

Andra perioden: 2–1 (27.23) Isac Petersson (Joakim Roxentjärn Österberg, Timothy Ebenhag).

Tredje perioden: 2–2 (47.51) Isac Petersson (Joakim Roxentjärn Österberg).

Förlängning: 3–2 (61.53) Linus Johansson (Jacob Samuelsson, Carl-Fredrik Scheutz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby J18: 3-1-1

Borås: 1-1-3

Nästa match:

Troja-Ljungby J18: Olofströms IK, hemma, 6 mars

Borås: Mariestads BoIS HC, borta, 5 mars