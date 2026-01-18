Tre raka mål när SSK U18 vände och vann

SSK U18 vann med 4–2 mot Grums

Felix Thörn avgjorde för SSK U18

Grums sjätte raka förlust

Hemmalaget Grums ledde matchen mot SSK U18 efter första perioden. I andra perioden fick SSK U18 rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och Grums orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 2–4 (1–0, 0–3, 1–1) i matchen i U18 Nationell södra herr.

I och med detta har Grums sex förluster i rad.

Djurgården nästa för SSK U18

Philip Wäseby gav Grums ledningen efter 19 minuters spel på pass av Felix Björk och Samuel Nyman.

SSK U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i andra perioden.

6.58 in i tredje perioden satte Gustav Lindén pucken framspelad av Mille Forslund och Adrian Norin och ökade ledningen. 16.23 in i perioden slog Harry Rudström till på pass av Felix Björk och Viggo Mörk och reducerade. Men mer än så orkade Grums inte med.

SSK U18:s Adrian Norin hade tre assists.

Den 24 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Scaniarinken.

Nästa motstånd för Grums är Färjestad. Lagen möts onsdag 21 januari 19.00 i Löfbergs Arena. SSK U18 tar sig an Djurgården hemma lördag 24 januari 16.00.

Grums–SSK U18 2–4 (1–0, 0–3, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (19.29) Philip Wäseby (Felix Björk, Samuel Nyman).

Andra perioden: 1–1 (23.50) Alvin Wretling (Wille Asplund, Adrian Norin), 1–2 (26.50) Mille Forslund (Oscar Lindén, Adrian Norin), 1–3 (31.26) Felix Thörn (Anton Wigell, Simon Nordberg).

Tredje perioden: 1–4 (46.58) Gustav Lindén (Mille Forslund, Adrian Norin), 2–4 (56.23) Harry Rudström (Felix Björk, Viggo Mörk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 0-0-5

SSK U18: 2-1-2

Nästa match:

Grums: Färjestads BK, borta, 21 januari 19.00

SSK U18: Djurgårdens IF, hemma, 24 januari 16.00