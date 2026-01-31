Tre raka mål när Sollentuna vände och vann

Sollentuna vann med 4–1 mot Flemingsberg

Sollentunas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Branislav Fatul avgjorde för Sollentuna

Bortalaget Flemingsberg ledde matchen mot Sollentuna men i andra perioden fick Sollentuna rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och Flemingsberg orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) i matchen i U20 region öst fortsättning herr.

Segern var Sollentunas sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Sollentuna–Flemingsberg – mål för mål

Flemingsberg tog ledningen efter 5.59 genom Liam Thunberg Josende med assist av Erik Diberius och Noa Claeson.

Sollentuna gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.14 kvar att spela genom Elias Sunebäck efter pass från Branislav Fatul.

För tabellens utseende betyder det här att Sollentuna ligger på tredje plats medan Flemingsberg har femteplatsen. Ett fint lyft för Sollentuna som låg på åttonde plats så sent som den 4 januari.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Flemingsbergs IK har tagit två segrar före den här matchen. Sollentuna HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Måndag 2 februari spelar Sollentuna borta mot Almtuna 19.45 och Flemingsberg mot Nyköping hemma 19.40 i Visättra Ishall.

Sollentuna–Flemingsberg 4–1 (0–1, 3–0, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr

Första perioden: 0–1 (5.59) Liam Thunberg Josende (Erik Diberius, Noa Claeson).

Andra perioden: 1–1 (24.04) Erik Wiberg (Pontus Björk, Tim Landis), 2–1 (24.23) Branislav Fatul (Isac Crozzoli, Elias Sunebäck), 3–1 (35.08) Tim Landis (Erik Wiberg, Eric Hovmöller).

Tredje perioden: 4–1 (58.46) Elias Sunebäck (Branislav Fatul).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 4-1-0

Flemingsberg: 2-0-3

Nästa match:

Sollentuna: Almtuna IS, borta, 2 februari 19.45

Flemingsberg: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 2 februari 19.40