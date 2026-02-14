Tre raka mål fixade segern för Luleå

Luleå-seger med 6–2 mot Skellefteå AIK U20

Ludwig Skårman avgjorde för Luleå

Femte raka förlusten för Skellefteå AIK U20

Hemmalaget Skellefteå AIK U20 hade ledningen efter en period i matchen mot Luleå. Men Luleå öste på rejält i andra perioden där laget gjorde tre raka mål. Till slut blev det hela 2–6 (2–0, 0–3, 0–3) i matchen i U20 nationell norra.

Skellefteå AIK U20–Luleå – mål för mål

Zeb Lindgren gav Skellefteå AIK U20 ledningen efter 8.20 på pass av Valter Lindberg och Theo Landström. Efter 14.49 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 genom Max Johannesén.

Luleå vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i andra perioden.

Även i tredje perioden var Luleå starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Casper Kjölmoen, Lukas Kral och Vilmer Tammilehto och avgjorde matchen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Skellefteå AIK U20 möter Leksand i nästa match hemma lördag 21 februari 12.00. Luleå möter samma dag Mora hemma.

Skellefteå AIK U20–Luleå 2–6 (2–0, 0–3, 0–3)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (8.20) Zeb Lindgren (Valter Lindberg, Theo Landström), 2–0 (14.49) Max Johannesén.

Andra perioden: 2–1 (21.19) Oskars Nils Briedis (Måns Josbrant, Casper Kjölmoen), 2–2 (26.31) Neo Hirsch (Anton Nilsson), 2–3 (31.18) Ludwig Skårman (Oskars Nils Briedis, David Thomasson).

Tredje perioden: 2–4 (51.28) Casper Kjölmoen, 2–5 (57.10) Lukas Kral, 2–6 (59.05) Vilmer Tammilehto (Tatu Mettovaara, Anton Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 0-2-3

Luleå: 2-3-0

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Leksand, hemma, 21 februari 12.00

Luleå: Mora, hemma, 21 februari 12.00