Tre poäng till Winnipeg efter avgörande i slutperioden mot Los Angeles

Seger för Winnipeg med 3–2 mot Los Angeles

Winnipegs Mark Scheifele tvåmålsskytt

NY Islanders nästa motståndare för Winnipeg

Winnipeg vann hemma mot Los Angeles i NHL med 3–2 (1–0, 1–2, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Winnipeg avgjorde.

Det här var första segern för Winnipeg, efter förlust med 4–5 mot Dallas i premiären.

Mark Scheifele tvåmålsskytt för Winnipeg

Alex Iafallo gav Winnipeg ledningen efter fyra minuter framspelad av Kyle Connor och Gabriel Vilardi. Mikey Anderson och Adrian Kempe låg sen bakom vändningen till 1–2 för Los Angeles.

Winnipeg kvitterade till 2–2 genom Mark Scheifele i andra perioden. 11.46 in i tredje perioden nätade Winnipegs Mark Scheifele återigen på pass av Josh Morrissey och Gabriel Vilardi och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Måndag 13 oktober 19.00 spelar Winnipeg borta mot NY Islanders. Los Angeles möter Minnesota borta i Xcel Energy Center tisdag 14 oktober 02.00.

Winnipeg–Los Angeles 3–2 (1–0, 1–2, 1–0)

NHL, Bell MTS Place

Första perioden: 1–0 (4.45) Alex Iafallo (Kyle Connor, Gabriel Vilardi).

Andra perioden: 1–1 (20.52) Mikey Anderson (Drew Doughty, Adrian Kempe), 1–2 (29.14) Adrian Kempe (Anze Kopitar, Andrej Kuzmenko), 2–2 (38.55) Mark Scheifele (Morgan Barron).

Tredje perioden: 3–2 (51.46) Mark Scheifele (Josh Morrissey, Gabriel Vilardi).

Nästa match:

Winnipeg: New York Islanders, borta, 13 oktober

Los Angeles: Minnesota Wild, borta, 14 oktober