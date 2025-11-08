Tre poäng till Tingsryd J20 efter avgörande i slutperioden mot Olofström

Tingsryd J20 vann med 5–2 mot Olofström

Tingsryd J20:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Alfred Carlsson gjorde två mål för Tingsryd J20

Tingsryd J20 vann hemma mot Olofström i U20 region syd herr med 5–2 (0–1, 1–0, 4–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Tingsryd J20 avgjorde.

Därmed har Tingsryd J20 vunnit tolv matcher i rad i U20 region syd herr.

Alfred Carlsson med två mål för Tingsryd J20

Emil Olander gav Olofström ledningen efter 13 minuter assisterad av Malte Mörnhed och Vilgot Hansen. Efter 14.18 i andra perioden nätade Noah Brattlöf på pass av Alfred Carlsson och Emil Hansen och kvitterade för Tingsryd J20. Tingsryd J20 förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 4–1 och matchen med 5–2.

Tingsryd J20:s Alfred Carlsson stod för två mål och ett assist.

Tingsryd J20 imponerar med fem segrar och 29–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har två vinster och tre förluster och 16–14 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Tingsryds AIF Utv med 2–1 efter förlängning .

I nästa match möter Tingsryd J20 Borås borta och Olofström möter Bäcken hemma. Båda matcherna spelas tisdag 11 november 19.30.

Tingsryd J20–Olofström 5–2 (0–1, 1–0, 4–1)

U20 region syd herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (13.59) Emil Olander (Malte Mörnhed, Vilgot Hansen).

Andra perioden: 1–1 (34.18) Noah Brattlöf (Alfred Carlsson, Emil Hansen).

Tredje perioden: 1–2 (40.14) Mike Westmark, 2–2 (43.30) Alfred Carlsson (Victor Grundström), 3–2 (47.59) Alfred Carlsson (Victor Grundström, Noah Brattlöf), 4–2 (48.37) Nils Stenberg (Axel Remmerfelt, Oscar Gustafsson), 5–2 (54.31) Thim Bojar (Albin Berglund, Nils Stenberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 5-0-0

Olofström: 2-1-2

Nästa match:

Tingsryd J20: Borås HC, borta, 11 november

Olofström: Bäcken HC, hemma, 11 november