Tre poäng till Sunderby SK U18 efter snabba mål mot Umeå Hockeyklubb U18

Sunderby SK U18 vann med 2–0 mot Umeå Hockeyklubb U18

Sunderby SK U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Axel Johansson matchvinnare för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18 vann borta mot Umeå Hockeyklubb U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Axel Johansson gjorde 0–1 och Loke Aronsson 20 sekunder senare gjorde 0–2.

Umeå Hockeyklubb U18:s tränare Tomas Sandlin:

– Bra match från vår sida. Tyvärr var vi inte lyckosamma med våra avslut. Bra målvaktsspel hos Sundebyn.

Det här innebär att Sunderby SK U18 nu har fem segrar i följd i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Umeå Hockeyklubb U18–Sunderby SK U18 – mål för mål

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Axel Johansson gav Sunderby SK U18 ledningen först efter 5.30 i tredje perioden framspelad av Liam Palo. 5.50 in i tredje perioden satte Loke Aronsson pucken framspelad av Viktor Lundberg och Joel Eriksson och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Umeå Hockeyklubb U18 på sjunde plats och Sunderby SK U18 på andra plats. Ett fint lyft i tabellen för Sunderby SK U18 som så sent som den 16 januari låg på sjätte plats.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Sunderby Ishall.

Onsdag 11 februari 19.30 spelar Umeå Hockeyklubb U18 borta mot Ö-vik Hockey U18. Sunderby SK U18 möter Piteå Hockey U18 hemma i Sunderby Ishall onsdag 18 februari 19.30.

Umeå Hockeyklubb U18–Sunderby SK U18 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr

Tredje perioden: 0–1 (45.30) Axel Johansson (Liam Palo), 0–2 (45.50) Loke Aronsson (Viktor Lundberg, Joel Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 2-0-3

Sunderby SK U18: 5-0-0

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Örnsköldsvik HF, borta, 11 februari 19.30

Sunderby SK U18: Piteå HC, hemma, 18 februari 19.30