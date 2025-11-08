Tre poäng till San Jose efter avgörande i slutperioden mot Winnipeg

San Jose vann med 2–1 mot Winnipeg

San Joses fjärde seger på de senaste fem matcherna

Will Smith avgjorde för San Jose

San Jose vann hemma mot Winnipeg i NHL med 2–1 (1–1, 0–0, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan San Jose avgjorde.

Segern var San Joses fjärde på de senaste fem matcherna.

Florida nästa för San Jose

Första perioden var jämn. Winnipeg inledde bäst och tog ledningen genom Josh Morrissey efter 12.34, men San Jose kvitterade genom Macklin Celebrini bara en minut senare.

Andra perioden blev mållös. 15.39 in i tredje perioden slog Will Smith till framspelad av Macklin Celebrini och Philipp Kurashev och avgjorde matchen. Smith fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var San Joses fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Winnipegs tredje uddamålsförlust.

I nästa match möter San Jose Florida hemma på söndag 9 november 04.00. Winnipeg möter Anaheim Ducks måndag 10 november 04.00 borta.

San Jose–Winnipeg 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (12.34) Josh Morrissey (Nino Niederreiter), 1–1 (13.46) Macklin Celebrini (Tyler Toffoli, Shakir Mukhamadullin).

Tredje perioden: 2–1 (55.39) Will Smith (Macklin Celebrini, Philipp Kurashev).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 4-1-0

Winnipeg: 3-0-2

Nästa match:

San Jose: Florida Panthers, hemma, 9 november

Winnipeg: Anaheim Ducks, borta, 10 november