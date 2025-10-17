Tre poäng till New Jersey efter avgörande i slutperioden mot Florida

Seger för New Jersey med 3–1 mot Florida

Timo Meier avgjorde för New Jersey

Tredje raka segern för New Jersey

New Jersey vann hemma mot Florida i NHL med 3–1 (0–1, 1–0, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan New Jersey avgjorde.

New Jersey–Florida – mål för mål

Gästande Florida startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.59 slog Evan Rodrigues till. Efter 5.55 i andra perioden slog Jack Hughes till framspelad av Jesper Bratt och Timo Meier och kvitterade för New Jersey. New Jersey startade tredje perioden bäst och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Timo Meier och Nico Hischier och avgjorde matchen.

I nästa match, lördag 18 oktober möter New Jersey Edmonton hemma i Prudential Center 21.30 medan Florida spelar borta mot Buffalo 19.00.

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (1.59) Evan Rodrigues.

Andra perioden: 1–1 (25.55) Jack Hughes (Jesper Bratt, Timo Meier).

Tredje perioden: 2–1 (46.24) Timo Meier (Simon Nemec, Brenden Dillon), 3–1 (51.52) Nico Hischier (Dawson Mercer).

