Hårt kritiserad för sitt odisciplinerade spel – då visade Rasmus Dahlin vägen när Buffalo Sabres behövde det som mest. Med fem poäng i den sjätte divisionsfinalen mot Montréal Canadiens lyfte den svenska lagkaptenen sitt lag till en avgörande match i serien.

Rasmus Dahlin firar ett av målen i storsegern mot Montréal med Tage Thompson och Josh Doan. Foto: Christinne Muschi/The Canadian Press via AP

Det har varit högt och lågt för Rasmus Dahlin och Buffalo Sabres i divisionsfinalen mot Montréal Canadiens. Inför nattens vinna-eller-försvinna-match har Sabres lagkapten tillsammans med andra prominenta spelare i laget kritiserats för sitt odisciplinerade spel som gett motståndarna sin beskärda del av numerära överlägen.

Inför match sex i Bell Centre i Montréal hade svensken tagit minst en utvisning i varje match i serien. Han förlängde den sviten med ytterligare en tvåminutare i natt, men tog bort fokus från det genom att svara för sin bästa och mest produktiva match hittills i slutspelet.

Efter 3–6-förlusten på hemmais tidigare i veckan var Dahlin och Sabres piskat att vinna för att säsongen inte skulle ta slut.

Under de tuffa förutsättningarna tog lagets största stjärna det ansvar som en lagkapten anstår. Rasmus Dahlin gick längst fram i ledet när Sabres såg till att utjämna serien efter en storseger, 8–3, i Bell Centre. Med fem poäng – ett mål och fyra assist – var han huvudrollsinnehavare i den heta tillställningen. Han skrev därmed också historia genom att bli den första backen i ligans historia att göra så många poäng i en slutspelsmatch där ett lag riskerade att bli utslaget.

– Det visar på karaktär – det finns ingen i det här laget som ger upp. Det känns overkligt att vinna den här matchen och ha en chans att avancera, säger Dahlin.

– Hela gruppen gjorde jobbet i dag, varenda individ spelade sin bästa match och det var vad vi behövde

Buffalo bytte målvakt – efter tio minuter

Men vägen dit var allt annat än rak. För efter att Dahlin skjutit Sabres till ledningen blott 32 sekunder in i matchen höll matchen på att glida dem ur händerna. Hemmalaget Canadiens sköt nämligen tre mål på tre skott i den första perioden och fick Sabres-målvakten Alex Lyon utbytt redan efter drygt tio minuters spel.

Desperationen som Sabres visade upp efter att Ukko-Pekka Luukkonen ersatt sin partner vände på tillställningen. Efter att Jason Zucker reducerat i powerplay och gett gästerna kontakt rasslade det på – rejält. I den andra perioden sköt Sabres tre obesvarade mål och gick från 2–3 till 5–3. Ett ryck som avgjorde matchen.

När Jack Quinn satte sitt andra mål i matchen fram till 6–3 för Buffalo halvvägs in i den tredje perioden blev Montréals målvakt Jakub Dobes utbytt för första gången i slutspelet. Tage Thompson, som hade fyra poäng (1+3) i matchen, satte sedan 7–3 innan slutspelsdebutanten Zach Metsa fastställde slutresultatet med ett powerplay-mål bakom Dobes ersättare Jacob Fowler med drygt två minuter kvar. Det var lagets fjärde mål i numerärt överläge i matchen.

Sabres har nu tvingat fram en match sju på hemmais i Key Bank Center natten mot tisdag. Problemet är bara att Dahlin och hans lagkamrater varit betydligt bättre på bortais under slutspelet. Utanför Buffalo har de vunnit fem av sex matcher medan deras facit hemma är två vinster på sex matcher,

Det är ett facit som måste förbättras i match sju om det ska bli en konferensfinal mot Carolina Hurricanes nästa vecka.

– Det är därför jag spelar hockey – jag lever för det här, säger Dahlin om möjligheten att få spela en match sju.

Montréal – Buffalo 3–8 (3–2, 0–3, 0–3)

Montréal: Arber Xhekaj (1), Ivan Demidov (2), Jake Evans (2).

Buffalo: Jack Quinn 2 (2), Rasmus Dahlin (3), Jason Zucker (2), Zach Benon (5), Konsta Helenius (2), Tage Thompson (5), Zach Metsa (1).

