Buffalo Sabres vann och kvitterade mot Montreal

Buffalo Sabres segrade – 8–3 mot Montreal

Jack Quinn med två mål för Buffalo Sabres

Sju olika målgörare för Buffalo Sabres

Buffalo Sabres vann borta med 8–3 (2–3, 3–0, 3–0) och utjämnade till 3-3 i matchserien mot Montreal i Stanley Cup-kvartsfinal herr. Matchen slutade 8–3 (2–3, 3–0, 3–0). Nästa match blir nu helt avgörande.

Montreal var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Buffalo Sabres gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 3–2 till ledning med 3–5.

Buffalo Sabres fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–3. Målen i sista perioden gjordes av Jack Quinn, Tage Thompson och Zach Metsa.

Buffalo Sabres Rasmus Dahlin stod för fem poäng, varav ett mål, Tage Thompson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Jack Quinn gjorde två mål och ett assist.

Montreal–Buffalo Sabres 3–8 (3–2, 0–3, 0–3)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (0.32) Rasmus Dahlin (Mattias Samuelsson, Zach Benson), 1–1 (1.40) Arber Xhekaj (Jake Evans), 2–1 (8.12) Ivan Demidov (Lane Hutson, Cole Caufield), 3–1 (10.14) Jake Evans (Mike Matheson), 3–2 (13.56) Jason Zucker (Josh Norris, Jack Quinn).

Andra perioden: 3–3 (21.00) Zach Benson (Tage Thompson, Bowen Byram), 3–4 (30.54) Jack Quinn (Rasmus Dahlin, Tage Thompson), 3–5 (32.59) Konsta Helenius (Jason Zucker, Rasmus Dahlin).

Tredje perioden: 3–6 (49.58) Jack Quinn (Tage Thompson, Rasmus Dahlin), 3–7 (54.12) Tage Thompson, 3–8 (57.49) Zach Metsa (Ryan McLeod, Rasmus Dahlin).

Utvisningar, Montreal: 9×2 min, 2×10 min. Buffalo Sabres: 6×2 min, 1×10 min.

Ställning i serien: Montreal–Buffalo Sabres 3–3 (bäst av 7)