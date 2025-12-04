Tre poäng till Kumla Hockey J18 efter avgörande i slutperioden mot Eskilstuna Linden 2

Kumla Hockey J18 vann med 5–3 mot Eskilstuna Linden 2

Mio Jovander tvåmålsskytt för Kumla Hockey J18

Alex Brorsson matchvinnare för Kumla Hockey J18

Kumla Hockey J18 vann hemma mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C herr med 5–3 (2–0, 0–2, 3–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Kumla Hockey J18 avgjorde.

Svante Dahlberg gav Kumla Hockey J18 ledningen efter 12.01 efter förarbete av Lucas Svahlin.

Efter 19.06 gjorde Kumla Hockey J18 2–0 när Mio Jovander slog till på pass av Björn Carlsson.

Eskilstuna Linden 2 reducerade till 2–1 redan efter efter 41 sekunder i andra perioden genom Gustav Berg med assist av Sigge Leffler.

Efter 12.26 i andra perioden nätade Sigge Leffler och kvitterade för Eskilstuna Linden 2.

Kumla Hockey J18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 5–2 på bara 9.20.

Eskilstuna Linden 2 reducerade dock till 5–3 genom Hugo Wiklund när bara en minut återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Med tre omgångar kvar är Kumla Hockey J18 på tredje plats i tabellen medan Eskilstuna Linden 2 är på åttonde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Kumla Hockey med 6–2.

Nästa motstånd för Kumla Hockey J18 är Köping IF 1. Lagen möts söndag 7 december 15.00 i Köpings Ishall.

Kumla Hockey J18–Eskilstuna Linden 2 5–3 (2–0, 0–2, 3–1)

U18 division 1 västra C herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (12.01) Svante Dahlberg (Lucas Svahlin), 2–0 (19.06) Mio Jovander (Björn Carlsson).

Andra perioden: 2–1 (20.41) Gustav Berg (Sigge Leffler), 2–2 (32.26) Sigge Leffler.

Tredje perioden: 3–2 (46.00) Mio Jovander, 4–2 (47.26) Alex Brorsson (Liam Borehed, Gustav Wilhelmsson), 5–2 (55.20) Björn Carlsson (Svante Dahlberg), 5–3 (59.38) Hugo Wiklund (Nero Holm, Atte Aro).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla Hockey J18: 3-0-2

Eskilstuna Linden 2: 1-0-4

Nästa match:

Kumla Hockey J18: Köping IF:1, borta, 7 december