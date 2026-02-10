Tre poäng till Helsingborg efter avgörande i slutperioden mot Jonstorp

Helsingborg vann hemma mot Jonstorp i U20 region syd topp 6 med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Helsingborg avgjorde.

Milton Hållström blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 17.15 in i tredje perioden.

Helsingborg–Jonstorp – mål för mål

Conrad Svensson gav Helsingborg ledningen efter åtta minuters spel med assist av Viggo Stein och Milton Karlsson.

Efter 12.39 i andra perioden nätade Albin Mazetti-Nissen på pass av Petter Olsson och Victor Johansson och kvitterade för Jonstorp.

17.15 in i tredje perioden satte Milton Hållström pucken och avgjorde matchen.

För Jonstorp gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Helsingborg är på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Helsingborg HC Ungdom har tagit två segrar före den här matchen. Jonstorps IF IshF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 14 februari möter Helsingborg Karlskrona hemma 16.00 och Jonstorp möter Tingsryd J20 borta 13.10.

Helsingborg–Jonstorp 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

U20 region syd topp 6, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (8.57) Conrad Svensson (Viggo Stein, Milton Karlsson).

Andra perioden: 1–1 (32.39) Albin Mazetti-Nissen (Petter Olsson, Victor Johansson).

Tredje perioden: 2–1 (57.15) Milton Hållström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 3-0-2

Jonstorp: 1-2-2

Nästa match:

Helsingborg: Karlskrona HK, hemma, 14 februari 16.00

Jonstorp: Tingsryds AIF Utv, borta, 14 februari 13.10