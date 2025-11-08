Tre poäng till Grästorp efter avgörande i slutperioden mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Grästorp-seger med 4–3 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Max Olsson gjorde två mål för Grästorp

Eddie Brandt avgjorde för Grästorp

Grästorp vann hemma mot Ulricehamns IF/Nittorps IK i U20 division 1 B syd herr med 4–3 (2–1, 1–2, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Grästorp avgjorde.

Max Olsson tvåmålsskytt för Grästorp

Grästorp tog ledningen i början av första perioden genom Ludvig Niska.

Ulricehamns IF/Nittorps IK gjorde 1–1 genom Casper Alebjer efter 8.09.

Grästorp gjorde 2–1 genom Max Olsson efter 11.06 i matchen. Ulricehamns IF/Nittorps IK kvitterade till 2–2 genom Moltas Bjelke Josefsson i andra perioden.

Efter 16.12 gjorde Grästorp 3–2 genom Max Olsson som gjorde sitt andra mål.

Ulricehamns IF/Nittorps IK gjorde 3–3 genom Tim Schröder med 1.41 kvar att spela av perioden. 4.18 in i tredje perioden nätade Grästorps Eddie Brandt på pass av Leo Larsson och avgjorde matchen. 4–3-målet blev matchens sista.

Grästorp har två segrar och tre förluster och 14–33 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ulricehamns IF/Nittorps IK har en vinst och fyra förluster och 17–24 i målskillnad. Det här var Grästorps andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Ulricehamns IF/Nittorps IK:s tredje uddamålsförlust.

Med två omgångar kvar är Grästorp på femte plats i tabellen medan Ulricehamns IF/Nittorps IK är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 november. Då möter Grästorp Skövde HC i Åse & Viste Arena 14.00. Ulricehamns IF/Nittorps IK tar sig an Alingsås hemma 11.00.

Grästorp–Ulricehamns IF/Nittorps IK 4–3 (2–1, 1–2, 1–0)

U20 division 1 B syd herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (5.19) Ludvig Niska (Hampus Gustafsson), 1–1 (8.09) Casper Alebjer (Felix Selin, Melwin Rådsten), 2–1 (11.06) Max Olsson (Ludvig Niska, Alexander Sandberg-Lundin).

Andra perioden: 2–2 (26.52) Moltas Bjelke Josefsson (Erik Nilsson), 3–2 (36.12) Max Olsson (Leo Larsson), 3–3 (38.19) Tim Schröder (Moltas Bjelke Josefsson).

Tredje perioden: 4–3 (44.18) Eddie Brandt (Leo Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp: 2-0-3

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 1-1-3

Nästa match:

Grästorp: Skövde Hockey Club, hemma, 15 november

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Sörhaga/Alingsås, hemma, 15 november