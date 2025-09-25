Tre poäng till Färjestad efter avgörande i slutperioden mot Brynäs
- Färjestad vann med 2–1 mot Brynäs
- Philip Tollefsen matchvinnare för Färjestad
- Brynäs nu femte, Färjestad på tredje plats
Färjestad vann borta mot Brynäs i U18 regional väst herr med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Färjestad avgjorde.
Segermålet för Färjestad stod Philip Tollefsen för med bara 43 sekunder kvar av slutperioden.
Lindlöven J18 nästa för Färjestad
Den första perioden slutade mållös. Efter 55 sekunder i andra perioden gjorde Färjestad 0–1 genom Wille Andersson Jöhnk.
Brynäs kvitterade till 1–1 genom Axel Hillström efter 5.23 av perioden. Men Färjestad avgjorde matchen med 43 sekunder kvar att spela genom Philip Tollefsen på pass av Arvid Billing.
För tabellens utseende betyder det här att Brynäs ligger på femte plats medan Färjestad har tredjeplatsen.
Lördag 27 september 13.00 spelar Brynäs borta mot BIK Karlskoga. Färjestad möter Lindlöven J18 hemma i Löfbergs Ice Arena söndag 28 september 13.15.
Brynäs–Färjestad 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)
U18 regional väst herr, Monitor ERP Arena
Andra perioden: 0–1 (20.55) Wille Andersson Jöhnk (Tom Bjurman, Simon Näslund), 1–1 (25.23) Axel Hillström (Lucas Rosander, Axel Arnberg).
Tredje perioden: 1–2 (59.17) Philip Tollefsen (Arvid Billing).
Nästa match:
Brynäs: BIK Karlskoga, borta, 27 september
Färjestad: Lindlövens IF, hemma, 28 september
