Tre poäng till Djurgården efter avgörande i slutperioden mot Örebro Hockey

Djurgården vann med 5–3 mot Örebro Hockey

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Håvard Salsten tvåmålsskytt för Djurgården

Djurgården vann hemma mot Örebro Hockey i SHL med 5–3 (2–2, 1–1, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Djurgården avgjorde.

Segern var Djurgårdens fjärde på de senaste fem matcherna.

Håvard Salsten med två mål för Djurgården

Djurgården tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter.

Örebro Hockey reducerade och kvitterade till 2–2 genom Egor Polin och David Quenneville. Örebro Hockey tog ledningen med 2–3 genom Noah Steen efter 3.54 i andra perioden.

Djurgården kvitterade till 3–3 genom Mathias Emilio Pettersen efter 11.36 av perioden. I tredje perioden gjorde Djurgården 4–3 efter 9.38 genom Håvard Salsten framspelad av David Blomgren och Colby Sissons. Och med bara 1.44 kvar satte Colby Sissons 5–3 på pass av Joseph Laleggia och Joseph Snively.

I tabellen innebär det här att Djurgården nu ligger på femte plats. Örebro Hockey är på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Djurgården som så sent som den 26 september låg på nionde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 25 oktober. Då möter Djurgården Leksand i Tegera Arena 18.00. Örebro Hockey tar sig an Timrå IK borta 15.15.

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (6.17) Håvard Salsten (Mathias Emilio Pettersen, Albin Grewe), 2–0 (6.36) Charles Hudon (Jacob Josefson), 2–1 (15.15) Egor Polin (Linus Arnesson, Milton Oscarson), 2–2 (19.53) David Quenneville (Kalle Kossila, Patrik Karlkvist).

Andra perioden: 2–3 (23.54) Noah Steen (Milton Oscarson), 3–3 (31.36) Mathias Emilio Pettersen (Joseph Laleggia, Joseph Snively).

Tredje perioden: 4–3 (49.38) Håvard Salsten (David Blomgren, Colby Sissons), 5–3 (58.16) Colby Sissons (Joseph Laleggia, Joseph Snively).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 4-0-1

Örebro Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Leksands IF, borta, 25 oktober

Örebro Hockey: Timrå IK, borta, 25 oktober