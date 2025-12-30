Tre poäng till Buffalo efter avgörande i slutperioden mot St Louis

Buffalo-seger med 4–2 mot St Louis

Buffalos nionde seger på de senaste tio matcherna

Zach Benson matchvinnare för Buffalo

Buffalo vann borta mot St Louis i NHL med 4–2 (1–2, 1–0, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Buffalo avgjorde.

I och med detta har Buffalo hela nio raka segrar i NHL.

St Louis–Buffalo – mål för mål

Buffalo tog ledningen i början av första perioden genom Noah Östlund.

Jimmy Snuggerud och Brayden Schenn såg till att St Louis vände till ledning med 2–1.

Efter 15.17 i andra perioden slog Alex Tuch till framspelad av Mattias Samuelsson och kvitterade för Buffalo.

Redan efter 1.46 i tredje perioden tog laget ledningen genom Zach Benson på passning från Jack Quinn och Ryan McLeod.

Peyton Krebs stod för målet när Buffalo punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.16 kvar att spela med assist av Beck Malenstyn. 2–4-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann St Louis med 3–0.

Torsdag 1 januari spelar St Louis borta mot Colorado 03.00 och Buffalo mot Dallas borta 02.00 i American Airlines Center.

St Louis–Buffalo 2–4 (2–1, 0–1, 0–2)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (2.19) Noah Östlund (Josh Norris), 1–1 (5.08) Brayden Schenn (Otto Stenberg, Jordan Kyrou), 2–1 (8.09) Jimmy Snuggerud (Robby Fabbri, Colton Parayko).

Andra perioden: 2–2 (35.17) Alex Tuch (Mattias Samuelsson).

Tredje perioden: 2–3 (41.46) Zach Benson (Jack Quinn, Ryan McLeod), 2–4 (58.44) Peyton Krebs (Beck Malenstyn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-1-2

Buffalo: 5-0-0

Nästa match:

St Louis: Colorado Avalanche, borta, 1 januari 03.00

Buffalo: Dallas Stars, borta, 1 januari 02.00