Tre poäng till Brynäs efter snabba mål mot HV 71

Brynäs vann med 5–2 mot HV 71

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Linus Ölund matchvinnare för Brynäs

Brynäs vann hemma mot HV 71 i SHL med 5–2 (0–2, 2–0, 3–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Bobby Trivigno gjorde 4–2 och Jakob Silfverberg 52 sekunder senare gjorde 5–2.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att HV 71 nu har fyra förluster i rad.

Brynäs–HV 71 – mål för mål

Hugo Pettersson gjorde 1–0 till HV 71 efter 15 minuter på passning från Aleksi Heponiemi och Axel Rindell.

0–2 kom efter 17.51 när Riley Woods fick träff assisterad av Aleksi Heponiemi och Lukas Rousek.

Efter 5.32 i andra perioden slog Johan Larsson till framspelad av Jakob Silfverberg och Tyler Vesel och reducerade åt Brynäs.

Kieffer Bellows gjorde dessutom 2–2 efter 18.59 på pass av Jack Kopacka.

Brynäs spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Linus Ölund, Bobby Trivigno och Jakob Silfverberg och avgjorde matchen.

Brynäs möter Leksand i nästa match borta torsdag 4 december 19.00. HV 71 möter samma dag Skellefteå AIK hemma.

Brynäs–HV 71 5–2 (0–2, 2–0, 3–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (15.00) Hugo Pettersson (Aleksi Heponiemi, Axel Rindell), 0–2 (17.51) Riley Woods (Aleksi Heponiemi, Lukas Rousek).

Andra perioden: 1–2 (25.32) Johan Larsson (Jakob Silfverberg, Tyler Vesel), 2–2 (38.59) Kieffer Bellows (Jack Kopacka).

Tredje perioden: 3–2 (50.22) Linus Ölund (Kieffer Bellows, Jack Kopacka), 4–2 (58.02) Bobby Trivigno (Anton Rödin, Axel Andersson), 5–2 (58.54) Jakob Silfverberg (Nicklas Bäckström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Brynäs: Leksands IF, borta, 4 december

HV 71: Skellefteå AIK, hemma, 4 december