Tre poäng till Brynäs efter avgörande i slutperioden mot Timrå U20

Michal Svrcek matchvinnare för Brynäs

Andra raka förlusten för Timrå U20

Tionde segern för Brynäs

Brynäs vann borta mot Timrå U20 i U20 nationell norra med 3–2 (0–0, 1–1, 2–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Brynäs avgjorde.

– Tråkig förlust. Vi visar upp ett helt okej försvarspel då Brynäs har ganska mycket tid i vår zon. Vi skulle behövt visa lite mer offensiv kvalité. Vi hade även bra målvaktsspel, kommenterade Timrå U20:s tränare Andreas Molinder.

Brynäs tränare Victor Grönberg tyckte till om matchen:

– Vi fick gräva djupt idag. Tycker Timrå försvar sig bra idag och hjälper sin målvakt på ett bra sätt. Starkt av oss att behålla tålamodet och vinna matchen till slut.

Segermålet för Brynäs stod Michal Svrcek för 18.23 in i tredje perioden.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Timrå U20–Brynäs – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Brynäs gjorde 0–1 genom Cedrik Johansson efter 12.48 i andra perioden.

Timrå U20 kvitterade till 1–1 genom Wilmer Salzer efter 19.12 av perioden. Brynäs tog ledningen på nytt genom Leo Berggren efter 12.38 i tredje perioden.

Timrå U20 gjorde 2–2 genom Edwin Annerstedt med 3.36 kvar att spela av perioden.

Brynäs kunde dock avgöra till 2–3 med 1.37 kvar av matchen genom Michal Svrcek.

Det här var Timrå U20:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brynäs andra uddamålsseger.

Timrå U20 stannar därmed på sjätte plats och Brynäs toppar fortfarande tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Brynäs IF med 6–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 november. Då möter Timrå U20 Djurgården i Lill-Strimma-hallen 14.15. Brynäs tar sig an AIK hemma 14.00.

Timrå U20–Brynäs 2–3 (0–0, 1–1, 1–2)

U20 nationell norra, SCA Arena

Andra perioden: 0–1 (32.48) Cedrik Johansson (Theo Östberg, Carl-Wilhelm Brismo), 1–1 (39.12) Wilmer Salzer (Oliver Bengtsson, Malte Torines).

Tredje perioden: 1–2 (52.38) Leo Berggren (Theo Östberg, Hugo Östberg), 2–2 (56.24) Edwin Annerstedt, 2–3 (58.23) Michal Svrcek.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 1-2-2

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

Timrå U20: Djurgårdens IF, hemma, 15 november

Brynäs: AIK, hemma, 15 november