Tre poäng för Trångsunds IF U18 hemma mot Värmdö HC 2

Trångsunds IF U18 vann med 5–2 mot Värmdö HC 2

Trångsunds IF U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Victor Söderqvist matchvinnare för Trångsunds IF U18

Det blev hemmalaget Trångsunds IF U18 som vann mot Värmdö HC 2 i U18 Div 1 östra B herr. 5–2 (1–0, 2–2, 2–0) slutade matchen på onsdagen.

Segern var Trångsunds IF U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Älta IF nästa för Trångsunds IF U18

Colin Lesko gjorde 1–0 till Trångsunds IF U18 efter sju minuter assisterad av Jerry Möllergren och Sixten Elfversson. Värmdö HC 2 kvitterade till 1–1 genom Charlie Ebberyd i början av andra perioden i andra perioden.

Trångsunds IF U18 gjorde 2–1 genom Gustav Malmström efter 3.17.

Värmdö HC 2 kvitterade till 2–2 genom Elliot Gyllner efter 5.30 av perioden.

Efter 15.47 gjorde Trångsunds IF U18 3–2 genom Victor Söderqvist. Även i tredje perioden var Trångsunds IF U18 starkast och gick från 3–2 till 5–2 genom mål av Jerry Möllergren och Oscar Sandberg och avgjorde matchen.

Det här betyder att Trångsunds IF U18 är kvar på tredje plats och Värmdö HC 2 stannar på sjätte plats, i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 december i Ekhallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 15 november. Då möter Trångsunds IF U18 Älta IF i Stortorpshallen 17.30. Värmdö HC 2 tar sig an Saltsjöbadens IF U18 hemma 15.00.

Trångsunds IF U18–Värmdö HC 2 5–2 (1–0, 2–2, 2–0)

U18 Div 1 östra B herr, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (7.44) Colin Lesko (Jerry Möllergren, Sixten Elfversson).

Andra perioden: 1–1 (20.33) Charlie Ebberyd (Sverre Eklinder), 2–1 (23.17) Gustav Malmström (Roy Höglin, Rasmus Andersson), 2–2 (25.30) Elliot Gyllner (Sverre Eklinder, Clifford Niinimaa Andersson), 3–2 (35.47) Victor Söderqvist (Colin Lesko).

Tredje perioden: 4–2 (50.36) Jerry Möllergren (Hugo Sandberg), 5–2 (56.21) Oscar Sandberg (Hugo Sandberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsunds IF U18: 4-0-1

Värmdö HC 2: 1-0-4

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Älta IF, hemma, 15 november

Värmdö HC 2: Saltsjöbadens IF, hemma, 15 november