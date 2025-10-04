Tre poäng för Trångsund hemma mot Järna

Seger för Trångsund med 5–4 mot Järna

Edwin Anemyr avgjorde för Trångsund

Tre raka mål av Trångsund

Hemmalaget Trångsund vann matchen mot Järna i U20 division 1 östra C herr. Resultatet i lördagens match i Stortorpshallen blev 5–4 (4–2, 1–2, 0–0).

Trångsund–Järna – mål för mål

Trångsund dominerade i första perioden som laget vann med 4–2.

Järna reducerade dock till 4–3 genom Elliot Veteläinen efter 10.12 av perioden.

Efter 12.30 i andra perioden gjorde Trångsund 5–3 genom Edwin Anemyr och tog ett rejält grepp om matchen.

Mio Bäck reducerade förvisso, men närmare än 5–4 kom inte Järna. Tredje perioden blev mållös och Trångsund höll i sin 5–4-ledning och vann.

Järnas Mio Bäck stod för fyra poäng, varav ett mål och Elliot Veteläinen gjorde tre mål. Jacob Samuelsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Trångsund.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Järna med 8–1.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 november i Järna Ishall.

Lördag 11 oktober spelar Trångsund borta mot Tumba 15.30 och Järna mot Haninge Anchors hemma 12.40 i Järna Ishall.

Trångsund–Järna 5–4 (4–2, 1–2, 0–0)

U20 division 1 östra C herr, Stortorpshallen

Första perioden: 0–1 (3.32) Elliot Veteläinen (Mio Bäck, Samuel Kjellström), 1–1 (5.38) Elias Lammila (Kevin Keric, Jesper Peters), 1–2 (6.23) Elliot Veteläinen (Mio Bäck), 2–2 (7.40) Kevin Keric, 3–2 (11.10) Emil Persson (Charlie Östlund Ramberg, Jacob Samuelsson), 4–2 (13.33) Jacob Samuelsson (Emil Persson, Carl Hemb).

Andra perioden: 4–3 (30.12) Elliot Veteläinen (Mio Bäck, Milton Berglind), 5–3 (32.30) Edwin Anemyr (Jacob Samuelsson, Charlie Östlund Ramberg), 5–4 (34.28) Mio Bäck (Samuel Kjellström).

Nästa match:

Trångsund: IFK Tumba IK, borta, 11 oktober

Järna: Haninge Anchors HC, hemma, 11 oktober