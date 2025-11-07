Tre poäng för Östersunds IK hemma mot Troja-Ljungby

Östersunds IK segrade – 3–2 mot Troja-Ljungby

Lukas Sagranden avgjorde för Östersunds IK

Östersunds IK:s femte seger för säsongen

Östersunds IK vann en målmässigt jämn match hemma mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan på fredagen. 3–2 (1–0, 1–1, 1–1) slutade matchen.

Därmed har Östersunds IK fyra raka segrar på hemmaplan.

Östersunds IK–Troja-Ljungby – mål för mål

Carl Holmner-Härgestam gjorde 1–0 till Östersunds IK efter 6.16 framspelad av Erik Thorwalls. Troja-Ljungby kvitterade till 1–1 genom Allan Mcshane i början av andra perioden i andra perioden.

Östersunds IK gjorde 2–1 genom Daniel Öhrn efter 16.27. Troja-Ljungby kvitterade till 2–2 genom Filip Forsmark i tredje perioden.

Östersunds IK kunde dock avgöra till 3–2 med 7.59 kvar av matchen genom Lukas Sagranden.

Det här var Östersunds IK:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Troja-Ljungbys sjunde uddamålsförlust.

Östersunds IK:s nya tabellposition är åttonde plats medan Troja-Ljungby är på elfte plats. Så sent som den 16 oktober låg Östersunds IK på 14:e plats i tabellen.

I nästa match möter Östersunds IK Modo Hockey hemma och Troja-Ljungby möter AIK hemma. Båda matcherna spelas onsdag 12 november 19.00.

Östersunds IK–Troja-Ljungby 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (6.16) Carl Holmner-Härgestam (Erik Thorwalls).

Andra perioden: 1–1 (22.04) Allan Mcshane (Fabian Hellström, Zachary Wytinck), 2–1 (36.27) Daniel Öhrn (Linus Videll, Carl Holmner-Härgestam).

Tredje perioden: 2–2 (43.40) Filip Forsmark (Allan Mcshane, Axel Wemmenborn), 3–2 (52.01) Lukas Sagranden (Daniel Öhrn, Joel Olkkonen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 3-0-2

Troja-Ljungby: 2-1-2

Nästa match:

Östersunds IK: Modo Hockey, hemma, 12 november

Troja-Ljungby: AIK, hemma, 12 november