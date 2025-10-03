Tre poäng för Nybro hemma mot Östersunds IK

Nybro vann med 6–3 mot Östersunds IK

Julius Bergman matchvinnare för Nybro

Nybro nu fjärde, Östersunds IK på tolfte plats

Nybro besegrade Östersunds IK på hemmaplan i fredagens möte i hockeyallsvenskan. 6–3 (2–0, 1–2, 3–1) slutade matchen.

Östersunds IK nästa för Nybro

Nybro tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt sex minuter. Östersunds IK reducerade dock till 2–1 genom Filip Hesselvall efter 6.56 av perioden.

Efter 9.25 i andra perioden gjorde Nybro 3–1 genom Hugo Gabrielson.

Östersunds IK gjorde 3–2 genom Daniel Öhrn efter 12.41 av perioden. 6.37 in i tredje perioden nätade Nybros Julius Bergman på pass av Juho Liuksiala och Elias Stenman och ökade ledningen.

12.12 in i perioden slog Maksim Semjonov till framspelad av Oliver Kandergård och Daniel Öhrn och reducerade. Men mer än så orkade Östersunds IK inte med.

Efter 17.26 nätade Marcus Bergman på pass av Felix Olsson och Juho Liuksiala och ökade ledningen för Nybro.

Efter 17.51 gjorde Joachim Rohdin mål framspelad av Miikka Pitkänen och ökade ledningen för Nybro. 6–3-målet blev matchens sista.

Juho Liuksiala gjorde ett mål för Nybro och två målgivande passningar.

Nybro har tre segrar och två förluster och 18–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds IK har två vinster och tre förluster och 14–19 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Östersunds IK är på tolfte plats.

Lördag 4 oktober 18.00 möts lagen igen, i Liljas Arena.

Nybro–Östersunds IK 6–3 (2–0, 1–2, 3–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (2.53) Tim Lindfors (Felix Olsson), 2–0 (8.24) Juho Liuksiala (Oscar Nordin).

Andra perioden: 2–1 (26.56) Filip Hesselvall (Adrian Carnebo), 3–1 (29.25) Hugo Gabrielson (Oscar Nordin, Joachim Rohdin), 3–2 (32.41) Daniel Öhrn (Linus Videll, Leo Sundqvist).

Tredje perioden: 4–2 (46.37) Julius Bergman (Juho Liuksiala, Elias Stenman), 4–3 (52.12) Maksim Semjonov (Oliver Kandergård, Daniel Öhrn), 5–3 (57.26) Marcus Bergman (Felix Olsson, Juho Liuksiala), 6–3 (57.51) Joachim Rohdin (Miikka Pitkänen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-0-2

Östersunds IK: 2-1-2

Nästa match:

Nybro: Östersunds IK, hemma, 4 oktober

Östersunds IK: Nybro Vikings IF, borta, 4 oktober