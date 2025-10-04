Tre poäng för Njurunda borta mot Tegs SK J18

Njurunda segrade – 4–1 mot Tegs SK J18

Alexander Berg avgjorde för Njurunda

Andra raka segern för Njurunda

Njurunda besegrade Tegs SK J18 på bortaplan i lördagens möte i U18 division 1 norra B herr. 1–4 (1–1, 0–2, 0–1) slutade matchen.

Tegs SK J18–Njurunda – mål för mål

Första perioden var jämn. Tegs SK J18 inledde bäst och tog ledningen genom Axel Norberg efter 16.47, men Njurunda kvitterade genom Filip Roos bara en minut senare. I andra perioden var det Njurunda som var starkast och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Alexander Berg och Malte Håll Lillberg. 13.21 in i tredje perioden nätade Njurundas Theo Olofsson på pass av Lukas Zetterberg och ökade ledningen.

Det här betyder att Tegs SK J18 nu ligger på tionde plats i tabellen och Njurunda är på fjärde plats.

Den 26 oktober spelar lagen mot varandra på nytt, i Modin & Zetterberg Hallen.

Nästa motstånd för Tegs SK J18 är Kovland. Lagen möts söndag 5 oktober 12.15 i Visionite Arena. Njurunda tar sig an ÖSK/Ö-vik J18 hemma onsdag 8 oktober 19.30.

Tegs SK J18–Njurunda 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

U18 division 1 norra B herr, Visionite Arena

Första perioden: 1–0 (16.47) Axel Norberg (Neo Lönnebrink), 1–1 (17.30) Filip Roos (Lukas Zetterberg, Theodor Eriksson).

Andra perioden: 1–2 (23.24) Alexander Berg, 1–3 (39.22) Malte Håll Lillberg (Anton Inkinen, Alexander Berg).

Tredje perioden: 1–4 (53.21) Theo Olofsson (Lukas Zetterberg).

Nästa match:

Tegs SK J18: Kovlands IshF, hemma, 5 oktober

Njurunda: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 8 oktober