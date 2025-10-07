Tre poäng för Mörrums GoIS U20 hemma mot Kristianstad

Mörrums GoIS U20-seger med 4–2 mot Kristianstad

Arturs Medvedevs matchvinnare för Mörrums GoIS U20

Andra raka segern för Mörrums GoIS U20

Hemmalaget Mörrums GoIS U20 tog hem segern mot Kristianstad i U20 division 1 E syd herr. 4–2 (1–0, 2–2, 1–0) slutade matchen på tisdagen.

Trelleborg nästa för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.59 slog Tudor Bolocan till assisterad av Leon Condrup och Caesar Glifberg. Mörrums GoIS U20 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Robin Eskelinen och Arturs Medvedevs.

Kristianstad reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Svante Back och Max Pärlemar-Svensson i andra perioden. 6.03 in i tredje perioden nätade Mörrums GoIS U20:s Viggo Mattsson Ekeflod på pass av Simon Högardh och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

För hemmalaget betyder resultatet första plats i tabellen. Kristianstad är på femte plats.

Mörrums GoIS U20 tar sig an Trelleborg i nästa match hemma lördag 11 oktober 14.00. Kristianstad möter samma dag 16.00 Tyringe hemma.

Mörrums GoIS U20–Kristianstad 4–2 (1–0, 2–2, 1–0)

U20 division 1 E syd herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (2.59) Tudor Bolocan (Leon Condrup, Caesar Glifberg).

Andra perioden: 2–0 (28.53) Robin Eskelinen (Arturs Medvedevs), 3–0 (31.44) Arturs Medvedevs (Robin Eskelinen, Matei Bolocan), 3–1 (34.01) Svante Back, 3–2 (34.08) Max Pärlemar-Svensson (Svante Back, Noah Johansson).

Tredje perioden: 4–2 (46.03) Viggo Mattsson Ekeflod (Simon Högardh).

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: Trelleborgs IF, hemma, 11 oktober

Kristianstad: Tyringe SoSS, hemma, 11 oktober